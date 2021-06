Z kuşağının estetiğe ilgisi büyük! Estetik yaşı kızlarda 16, erkeklerde 17'ye düştü

Estetik yaşının daha önce yirmili yaşlarda olduğunu şimdi ise 16'ya kadar düştüğünü belirten Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Timur Batmaz, "Estetik kızlarda 16, erkeklerde 17'ye kadar geriledi. Z kuşağı çok hızlı tüketiyor, çok iyi sosyal medya kullanıyor, teknoloji ile çok fazla ilgileniyor, her şeye kolay yoldan erişim sağlayabiliyorlar ve her şeyden çok çabuk sıkılıyorlar. Haliyle dış görüşlerini de bir an önce değiştirmek istiyorlar" dedi.

Batmaz; "Z kuşağı sosyal medyada filtreler kullanarak önce sanal ortamda kendi yüzünü gözünü düzeltiyor, bir süre sonra da o düzelttiği kişiye dönüşmek için bir doktor arayışı içerisine giriyor. Dolayısıyla da gençler estetik ameliyatlara doğru yöneliyor. Bunların içerisinde en sık olanı da bütün dünyada yapılan operasyonların başında gelen burun estetiği. Yalnız bu durum ailelerin kâbusu haline geliyor. Aile "hayır" dediği anda psikolojik problemler başlıyor. Pandemide Z kuşağı okula gidemedi, evde konsantre olduğu şeylerden bir tanesi ayna bir diğeri de sosyal medya olunca estetik talebi daha da arttı. Öte yandan kanuni olarak yasalar gereği 18 yaşın altında hiç kimse tek başına karar verip ameliyat olamaz. Anne babanın mutlaka bu ameliyata rıza göstermesi gerekiyor" dedi.