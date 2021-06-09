Kraliçe arı, işçi arıların ürettiği arı sütü sayesinde 5 ila 6 yıl arasında yaşayabilir. Yapılan araştırmalar sonucunda işçi bir arının 6-7 haftalık yaşam süresine karşı kraliçe arının bu uzun yaşam süresi, arı sütünün mucizesi etkilerini de ortaya koymaktadır. Üretimi oldukça zor olan arı sütünün fiyatı da yüksektir. Yıl içinde üretilen arı sütü miktarı 50 kilogramdır. Bu yüzden arı sütü kilosu 10 bin lirayı bulabilmektedir. İşte mucizevi bir besin maddesi olan arı sütü hakkında merak edilen tüm detaylar…

ARI SÜTÜ NEDİR?

Arı sütü işçi arıların ürettiği bir besindir. Yutak üstü salgı bezinden çıkan salgı ile oluşan ve kıvamı akıcı bir jel olan arı sütünün rengi ise beyaza yakın bir krem rengidir. Tat olarak damakta ekşilik bırakan ve keskin bir kokuya sahip olan arı sütünün yapısı ise fenoliktir. Yoğunluğu yüksek olan 1.1. gramdır. Su ile de çözelterek kullanabilirsiniz.

ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI

Arı sütünün insan vücudundaki en büyük faydası metabolizmada gerçekleşir. Metabolizmayı güçlendirir ve düzenler.

Arı sütü kozmetik ürünlerinin vazgeçilmez maddesidir. Cilt hastalıklıları üzerinde hızlı iyileşme ve cilde parlaklık kazandırıyor.

Protein açısından çok güçlü olan arı sütü kan basıncını düzenleyerek kalp sorunlarının önüne geçiyor.

Kısırlık tedavisinde kullanılan arı sütü, sperm üretiminde artışı desteklerken kadınlarda da doğurganlık oranını arttırıyor.

Antioksidan zengini arı sütü kanseri önleyici etkiye sahiptir.

Kilo verme dönemlerinde destekleyici bir takviyedir.

Amino asit içeriği ile kemiklerin güçlenmesini sağlar.

ARI SÜTÜ NASIL KULLANILIR?

Arı sütünün en yaygın kullanımı ise bal ile karıştırılmasıdır. Bal ve arı sütünü bir macun haline getirebilir bu karışımı içeceklerinize de ekleyebilirsiniz. Ancak 1 gramdan fazla arı sütünü eklememeye özen göstermelisiniz.

ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS KARIŞIMINI KULLANANLAR

Arı sütü, bal, polen, propolis karışımı kullanan kişilerde bağışıklık sistemini iyileştirir. Bu sayede doğal bir antibiyotik maddesine dönüşür. Mineral, protein, karbonhidrat, çinko, demir ve B vitamini içeriği yüksektir. Mikrop ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar.

ARI SÜTÜ NE İŞE YARAR?

Arı sütü insan sağlığı üzerinde mucizevi etkiler gösterir. 1 gamdan fazla kullanımı önerilmez. Kullanımla birlikte cildi yeniler, kan dolaşımını düzenler, metabolizma sorunlarını iyileştirir.

ARI SÜTÜ NASIL TÜKETİLİR?

Arı sütü içeceklerin içine eklenerek tüketilebilir.

Bal ile karıştırılarak tüketilebilir.

1 tatlı kaşığı arı sütü saf halde dil altında 2 ya da 3 dakika beklettikten sonra yutabilirsiniz.

ARI SÜTÜ ZARARLARI

Arı sütü çok güçlü bileşenlere ve içeriklere sahiptir. Bu yüzden doktor kontrolü olmadan kullanılması önerilmez. Düzensiz ve yüksek oranda kullanımda alerjilere yol açabileceği için daha kötü sonuçlara da yol açabiliyor. Bunun yanı sıra arı ürünlerine alerjisi olanların da arı sütü kullanmaması gerekiyor. Ayrıca hamile kadınlar ve kronik hastalığa sahip kişiler de arı sütü kullanımında dikkat etmelidir.

ARI SÜTÜNÜN CİLDE FAYDALARI

Arı sütü cilt için üretilen pek çok kozmetik ürününde kullanılır. Bu yüzden arı sütü içeriği olan kremler özellikle cilt kuruluğu bulunan kişiler için çok fayda sağlar. Arı sütü aynı zamanda doğal kırışık kremi olarak da görülüyor.

ARI SÜTÜ NASIL OLUŞUR?

Arı sütü, bir haftalık genç arıların yutak altı bezlerinden salgıladıkları bir enzimdir. Arılar arı sütünü sadece kraliçe arı ve yavru arıların beslenmesi için üretirler. Kraliçe arı yaşadığı süre boyunca arı sütüyle beslenir. Diğer arılar ise yavruyken ilk 3 gün arı sütüyle beslenir, ilk 3 günden sonra ise bal ve polenle beslenmeye başlarlar.

Arı sütünün üretilmesi de çok zahmetlidir. Arı sütünü bir haftalık genç işçi arılar üretir. Bu arılar ne yeni ergin olmuş acemi arılar ne de kovan dışına çıkarak yıpranmış arılardır. Genç işçi arılar yaşamlarının en verimli zamanlarında, yani bir haftalıkken hem kendileri hem de insanlık için mucizevi faydaları olan arı sütünü üretirler.

Sadece arı sütüyle beslenen kraliçe arı diğer arılardan çok farklı bir hal alır. Fiziksel olarak diğer arıların iki katı kadar bir irilikte ve diğer arılardan iki kat kadar daha ağır olur. Diğer arıların hepsi kısır olmasına rağmen, arı sütüyle beslenen kraliçe arı yeryüzünün en doğurgan canlısı olarak günde kendi ağırlığının 2 katı kadar, 1500-3000 yumurta yumurtlar.

Kraliçe arının diğer arılardan bir farkı da ömrüdür. Normal arılar 6 hafta yaşadıkları halde kraliçe arı 6-7 yıl yaşar. Bilim adamları, normal arıyla kraliçe arı arasındaki bu büyük farkın sebebini kraliçe arının arı sütü ile beslenmesi olarak açıklamışlardır.