Biontech aşılamasına başlandı

Koronavirüsle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Sağlık Bakanlığının direktifleri doğrutusunda Kocaeli'nde halihazırda sürdürülen aşılama çalışmalarında yeni düzenlemeler devreye alındı.Bu düzenlemeler ile birlikte, Kocaeli'nde 6 devlet hastanesinde yapılabilen Biontech aşısı gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak artık tüm devlet hastanelerinde yapılır hale geldi. Ayrıca bazı özel hastaneler ile belirli kriterleri karşılayan ve yetki verilen Aile Hekimliklerinde Biontech aşı uygulamasına başlandı.

PEHLEVAN "KOLLARI SIVADIK"

Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan aşı için kolları sıvayarak gerekli tüm çalışmaları tamamladıklarını, amaçlarının kent nüfusunu hızla aşılamak olduğunu kaydetti. Pehlevan "Aşı hakkı olan ve sırası gelen vatandaşlarımız MHRS Web ve Mobil uygulamasından, E-nabız ve ALO 182 hattı üzerinde randevularını alarak aşılarını yaptırabilirler. Ayrıca Covid-19 ve aşılar hakkında bilgi almak için 7/24 hizmet veren 0262 550 50 85-86 numaralı Covid-19 Çağrı Merkezlerine de ulaşabilirler" diye konuştu.

AŞI YAPILAN SAĞLIK MERKEZİ SAYISI ÇOĞALDI

Aşı sırası gelen tüm vatandaşlara randevularını alarak aşı olma konusunda çağrıda bulunan Pehlevan "Aşı sırası gelen vatandaşlarımız, Devlet hastanelerinde, Üniversite hastanesinde, özel hastanelerde ve belirli kriterlere sahip yetki verilen aile hekimliklerinde aşılarını rahatlıkla olabilirler. Sağlık Bakanlığımız vatandaşlarımızın aşılanması ve hastalıktan korunması için elinden geleni yapıyor. Vatandaşlarımızın da üzerinde düşen görevleri yerine getirerek sorumlu davranması ve biran önce aşılarını yaptırmaları gerekiyor" dedi.

ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Koronavirüsten kurtuluş yolunun aşılama çalışmalarından geçtiğini vurgulayan Pehlevan, tüm bu çalışmaların ilimizdeki Koronavirüsle mücadelede önemli katkılar sağlayacağını aktardı. Bunun yanında tedbirleri de tamamen elden bırakmamanın da önemini vurguladı.