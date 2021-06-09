Çocuklarda aşırı inat neden olur?

Karşıt Olma Ve Karşıt Gelme Bozukluğu aslında inatlaşmanın patolojik halidir.Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'nun altından çoğunlukla DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) çıkar.Tedavi edilmediği takdirde ergenlik döneminin başlarında Davranım Bozukluğu olarak şekil değiştirir ve ebeveynler için durum daha kontrol edilemeyecek hale gelebilir.Bu durum mutlaka tedavi gerektirir.

Ebeveyn tutumu, Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'nun ortaya çıkmasında etkendir. Peki nasıl mı ?

İşte bunlar;

-Aşırı baskıcı ebeveyn tutumu ve aşırı müsamahakar ebeveyn tutumudur.

-Otoriteye başkaldıran bu çocuklar, en çok da babanın otoritesizliğinden güç alır ve belirtilerini babanın yumuşak yüzüyle şiddetlendirir. O nedenle ebeveyn tutumu, ebeveyn rolleri ve otorite figürü bu bozukluğun tedavisinde önemli rol oynar.

-Aynı zamanda ödüle koşullanmış olan bu çocuklar sorumluluklarını karşılıksız yerine getirmek istemezler ve her defasında ödülle harekete geçtiklerinden dolayı da ödüller de artık çocuğu tatmin etmemeye başlar ve ebeveyn işin içinden çıkamaz hale gelebilir.

O nedenle söz geçiremediğiniz ve sürekli her söylediğinizin zıddını yapan bir çocuğunuz varsa; onu Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'ndan koyacağınız sınırlar ile, baba otoritesinin işlevselliği ile ve şiddetsiz iletişiminiz ile önemli oranda koruyabilirsiniz.