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Giriş Tarihi: 9.6.2021 13:29

Çocuklarda aşırı inat neden olur?

Çocuklarda aşırı inat neden olur?

"Aşırı inatçı, dediğim dedik, her denilenin tersini yapan, ve anne babasına sürekli karşı gelen 8 yaş öncesi bir çocuk eğer ki, Özerklik Dönemi’nde değil ise ve bu belirtileri göstermeye devam ediyor ise bu çocukta '''' söz konusudur." diyen Uzman Klinik Psikolog Müjde Yahşi konu hakkında önemli bilgiler verdi.

aslında inatlaşmanın patolojik halidir.Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'nun altından çoğunlukla DEHB (Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) çıkar.Tedavi edilmediği takdirde ergenlik döneminin başlarında olarak şekil değiştirir ve ebeveynler için durum daha kontrol edilemeyecek hale gelebilir.Bu durum mutlaka tedavi gerektirir.

Ebeveyn tutumu, Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'nun ortaya çıkmasında etkendir. Peki nasıl mı ?

İşte bunlar;

-Aşırı baskıcı ebeveyn tutumu ve aşırı müsamahakar ebeveyn tutumudur.

-Otoriteye başkaldıran bu çocuklar, en çok da babanın otoritesizliğinden güç alır ve belirtilerini babanın yumuşak yüzüyle şiddetlendirir. O nedenle ebeveyn tutumu, ebeveyn rolleri ve otorite figürü bu bozukluğun tedavisinde önemli rol oynar.

-Aynı zamanda ödüle koşullanmış olan bu çocuklar sorumluluklarını karşılıksız yerine getirmek istemezler ve her defasında ödülle harekete geçtiklerinden dolayı da ödüller de artık çocuğu tatmin etmemeye başlar ve ebeveyn işin içinden çıkamaz hale gelebilir.

O nedenle söz geçiremediğiniz ve sürekli her söylediğinizin zıddını yapan bir çocuğunuz varsa; onu Karşıt Olma ve Karşıt Gelme Bozukluğu'ndan koyacağınız sınırlar ile, baba otoritesinin işlevselliği ile ve şiddetsiz iletişiminiz ile önemli oranda koruyabilirsiniz.

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Çocuklarda aşırı inat neden olur?
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