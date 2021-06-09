Hibiskus koyu kırmızı rengi ve mayhoş tadı ile ön plana çıkan bitkidir. Bu güzel bitkinin insana hem fiziksel hem de ruhsal olarak pek çok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar arasında kan basıncının dengelenmesi, sindirim sistemini düzenlemesi, kolesterolü düzenlemesi, zayıflama ve adet düzenleyici olması yer almaktadır.

HİBİSKUS BİTKİSİ NE İŞE YARAR?

Hibiskusun pek çok faydası bulunmaktadır. Bu faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

Hibuskus iştah kapatıcı özelliği ile zayıflamaya yardımcı olur. Ayrıca metabolizmayı hızlandırıcı etkisi ve yağ yakıcı etkisi bulunmaktadır.

Vücuttaki kötü kolesterol seviyesini azaltmaya yardımcı olur ve iyi kolesterolü dengede tutar.

Kolesterolü dengelemesi sebebi ile kalp ve damar hastalığı risklerini azaltmaktadır.

Hipertansiyonu dengeler.

Karbonhidrat emilimini yavaşlatır ve karaciğer dostudur.

Kan şekeri seviyesini dengelediği için şeker hastalığı riskini azaltmaktadır.

Antidepresan özelliği bulunduğundan dolayı uykusuzluğa ve strese iyi gelmektedir.

Yapılan araştırmalara göre hibiskusun kanser hücrelerinin çoğalmasını yavaşlattığı öğrenilmiştir.

Regl döneminde olan sancı ve krampların azalmasına yardımcı olur. Adet söktürücü özelliği bulunmaktadır.

İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Antidepresan özelliği bulunduğu için insanda bedensel ve mental olarak rahatlama sağlamaktadır. Hibiskus, insanda sinir sistemini de sakinleştirmeye yardımcı olmaktadır.

Vücuttaki serbest radikallerin yok edilmesine katkı sağlamasından dolayı ciltte ve vücutta görülen yaşlanma etkilerini geciktirir.

Hibiskusun en önemli etkilerinden bir tanesi de bağışıklığı güçlendirmesidir.

Hibiskusun en önemli etkilerinden bir tanesi ise sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olmasıdır.

Hibiskusun antibakteriyel olarak özellikleri de bulunduğu için vücudun temizlenmesine de yardımcı olur.

HİBİSKUS ZARARLARI

Fazla tüketilen hibiskus çayı kan basıncını düşürür. Düşük tansiyona sahip olan kişiler için tehlikeli olabilir. Bu kişilerde baygınlık ve bilinç kaybı olabilir.

Fazla tüketilen hibiskus insanların bazıları için halüsinasyon görmeye sebep olabilir.

Hamilelik ve emzirme döneminde olan insanlar için ise kullanılması önerilmez.

Vücuda hibiskus alınımı bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.

HİBİSKUS NASIL KULLANILIR?

Hibiskus, aydaları saymakla bitmeyen ve günümüzde oldukça sık duyduğumuz bitkilerden birisidir. Hibiskusun en sık kullanılan şekli kurutulmuş olan hibiskusun demlenip çay haline getirilmesidir. Genellikle bu yöntem ile kullanılması tavsiye edilir.

HİBİSKUS NASIL DEMLENİR?

Hibiskus çayı demlemek için gereken malzemeler: 1 tatlı kaşığı kuru hibiskus, 1 su bardağı içme suyudur.

Hibiskus çayı demlenişi şöyledir: Hibiskus çayı demlemesi oldukça kolay olan bir çaydır. Çayı demlemek için öncelikle su kaynatılır. Kaynamış olan ve ateşten alınan suyun içine 1 tatlı kaşığı kuru hibiskus eklenir ve demlenmeye bırakılır. 10 dakika bekledikten sonra hibikus çayını süzerek içebilirsiniz. Tadının biraz mayhoş olması sebebi ile içine bal ve tarçın eklenerek de tüketilebilirsiniz.

HİBİSKUS ZAYIFLATIR MI?

Hibiskusun içinde demir oldukça fazla bulunan bir mineraldir. Vücutta demir ihtiyacı olmadığı zamanlarda ise vücut daha rahat bir zayıflama dönemine girmektedir. Ayrıca içerisinde C vitamini olması sebebi ile de zayıflamanın kolaylaşmasına neden olur. Hibiskus bu iki sebepten dolayı zayıflamaya yardımcı olan bitkiler arasında yer almaktadır.