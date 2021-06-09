Hem yaş incir hem de kuru incir her mutfakta bulunması gereken bir besindir. Lezzeti ile bilinen incir aynı zamanda sağlık açısından pek çok yararı bulunan bir meyvedir. İçinde mineraller, vitaminler ve antioksidanlar içermesi sebebi ile pek çok rahatsızlığa hem kuru hem de yaş incir iyi gelmektedir. İşte bu mucizevi meyvenin faydaları…

İNCİRİN FAYDALARI NELERDİR?

İncir özellikle Ege Bölgemizde çokça yetişen ve yararları saymakla bitmeyen meyvelerden bir tanesidir. İncirin hem kuru hali hem de yaş halinin insan vücuduna ve ruh sağlığına ciddi ölçüde faydası bulunmaktadır.

KURU İNCİRİN FAYDALARI

Kuru incirin lif oranı yaş incire göre çok daha fazladır. Bu özelliği nedeni ile sindirim sağlığını korur ve hazımsızlığa iyi gelir.

Çok iyi bir antioksidan kaynağı olduğu için kanser hücrelerinin oluşumunu engeller.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

İçindeki sodyum nedeni ile hipertansiyon hastalığına yakalanma riskini azaltır.

Kuru incirin içindeki demir sayesinde vücudun demir ihtiyacını karşılamaktadır.

Kuru incir kanser hücrelerinin yayılmasını yavaşlatır. Bu özelliği nedeni ile kanser hastalarına tavsiye edilmektedir.

İyi bir antioksidan olması nedeni ile yıkıma uğramış olan hücrelerin vücuttan doğal yollar ile atılmasını sağlar.

YAŞ İNCİRİN FAYDALARI

İncir meyvesinin içinde yüksek potasyum bulunması ve yağ oranın az olması ve kalsiyum oranının fazla olması sebebi ile kalp ve damar sağlığını korur ve damar sertleşmesinin önüne geçer.

Kalbin arına iyi gelir ve kalp yağlanmasını engeller.

Yapılan araştırmalara göre incir, yaşlı insanların inflamatuar sitokinlerin azaltması sebebi ile Alzheimer hastalığının riskini azaltmada etkili bir meyvedir.

İncir içinde bulunan lifler sebebi ile meme kanserini önlediği söylenmektedir.

Menopoz döneminde olan kadınlar için ise hormonlardan dolayı vücutta düşen bağışıklık sistemine ekstra bir savunma hattı ekler.

İncir yaşlılık karşıtı bir meyvedir.

İncir akne ve sivilce gibi cilt problemlerine karşı etkilidir.

İçinde bulunan magnezyum oranı ile saç köklerini besler ve saç derisini korur.

K vitamini ve Kalsiyum açısından zengin bir meyve olduğundan dolayı incir, kemik ve iskelet sağlığı için de çok önemli bir meyvedir. Kemik dokularının güçlenmesi ve korunmasında etkilidir.

İncir fazla lifli yapıya sahip olması nedeni ile bağırsaklarınızı daha iyi çalıştırır. Kabızlık önleyici bir meyvedir.

İncir içerisinde bulunan potasyum ve B3 vitamini ile tansiyonu düzenlemede etkilidir.

İncir hafıza güçlendirir.

İçerisindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ciltte oluşan ölü derileri vücuttan atılmasına yardımcı olur.

İNCİR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Alzheimer riskini azaltır.

Kalp yağlanmasını önler.

Kalp damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.

Kanser türlerinin yayılmasını önler.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kemik ve iskelet sistemini güçlendirir. Kemik erimelerinin önüne geçer.

Astım hastalığına iyi gelir.

Bronşit hastalığına iyi gelir.

Kabızlığa ve sindirim sistemi rahatsızlıklarına iyi gelir.

Tansiyonu düzenler.

Kansızlığa iyi gelir.

GÜNDE KAÇ TANE KURU İNCİR TÜKETİLMELİ?

Faydaları saymakla bitmeyen kuru incir birçok hastalığa da iyi gelmektedir. Kuru inciri hastalık için kullanmak isteyenler ise günde kaç tane tüketmeliyiz diye merak etmektedir. Bu sorunun kesin bir cevabı olmamak ile birlikte uzmanlar günde 2 tane kuru incir tüketmenin sağlığınız açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Fakat diyabet hastalığına sahip iseniz günde ne kadar kuru incir yemeniz gerektiğini bir uzmana danışmalısınız.

KURU İNCİR NASIL TÜKETİLMELİ?

Birçok derdin devası olarak bilinen kuru incir, direkt meyve olarak tüketilebileceği gibi farklı şekillerde de tüketilebilir. Mesela; yoğurt, kahvaltılık gevrek vb. yiyeceklere katılabilir. Kuru incir ile tatlı ve kurabiyeler yapılabilir. Kuru inciri kür yaparak da tüketilebilirsiniz. Farklı dertlere farklı şekillerde kürler ile tüketilebilir. Yani kuru incir tüketim şekilleri farklılıklar gösterebilir.