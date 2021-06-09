Kanser tedavisinde kilo kontrolü çok önemli

Kanser tedavisinde kilo kontrolünün önemine dikkat çeken Onkoloji Diyetisyeni Gamze Gültekin, "Bilimsel bir karşılığı olmayan pek çok kirli ve yanlış bilgilere, bitkisel tedavilere karşı hastalarımızı uyarırken onların en doğru tedaviyi almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Onkoloji diyetisyenliği kanser tedavisinin önemli bir parçası oldu" diye konuştu.

"ONKOLOJİ DİYETİSYENİ TÜM TIBBİ BESLENME TEDAVİLERİNE HAKİMDİR"

Onkoloji diyetisyenlerinin, hastaların; kan değerlerine, aldıkları tedavi türüne, ek bir hastalık olup olmamasına, enerji ve protein ile mikro besin öğeleri gereksinimlerine, kısacası tüm ihtiyaçlarına uygun olarak tıbbi beslenme tedavisinin planlandığını ve uygulandığını ifade eden Gültekin, "Onkoloji diyetisyeni, tüm onkolojik tedavilere ve bu tedaviler süresince yapılması uygun tüm tıbbi beslenme tedavilerine hakim ve yetkindir. Tedavi yöntemlerinden biri uygulandığı sırada veya uygulandıktan hemen sonra, diyetisyenler beslenme ile ilgili öneriler geliştirirler. Bazı kanser türlerinde ağırlığı korumak, daha fazla alınmamasını sağlamak önemli olurken, bazılarında kilo kaybını engellemek, yeterli protein alımını sağlamak önemlidir" ifadelerini kullandı.

"ONKOLOJİ DİYETİSYENİ BESLENME TEDAVİSİ PLANLAMA KONUSUNDA UZMANDIR"

Onkoloji diyetisyenlerinin ağız yolu ile besin alımı mümkün olmadığında, farklı yollar ile beslenme tedavisi planlama konusunda uzman olduğunu ifade eden Gültekin, "Aynı zamanda tedavi kaynaklı oluşabilecek yan etkiler (bulantı, kusma, ishal, kabızlık, kan değerlerinin düşmesi, kilo kaybı veya alımı, ağız-boğaz ağrısı) ile nasıl mücadele edilebileceğini, nasıl beslenilmesi gerektiğini anlatır ve uygulanmasını sağlarlar" şeklinde ifade etti.

