Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu Avrupalı cerrahlara koruyucu burun estetiğini anlatacak

En çok yaptırılan estetik operasyonları arasında ilk sırada burun estetiği geliyor. Bu alanda son yılların en çok dikkat çeken yöntemi ise; Preservation Rinoplasti. "Koruyucu burun estetiği" olarak da bilinen Preservation Rinoplasti'yi Türkiye'de ilk uygulayanlardan biri; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu. 2015 yılında Barselona'da katıldığı kursta öğrendiği tekniği kendi kliniğinde uygulamaya başlayan ve sektörde büyük yankı uyandıran Dr. Aydoğdu'nun yalnızca Türkiye'nin dört bir yanından değil, yurtdışından da gelen çok sayıda hastası var.

"ONUR VERİCİ"

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu, "burun estetiğinde bir devrim" olarak nitelendirdiği 'Preservation Rinoplasti'ye dair bilgi ve tecrübelerini meslektaşlarıyla da paylaşıyor. 2018 yılında Fransa'da yapılan Preservation Rhinoplasty Kongresi'nde iki ayrı konuşma yapan Dr. Aydoğdu, yoğun ilgi üzerine 2019 yılında aynı etkinlikte yeniden konuşmacı olarak yer almıştı. Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu'ya geçtiğimiz günlerde Fransa'dan yeni bir teklif geldi. Başarılı cerrahtan, Avrupa Fasiyal (Yüz) Plastik Cerrahi Derneği tarafından eylül ayında Nice kentinde düzenlenecek uluslararası kongrede sunum yapması istendi. Dr. Aydoğdu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Söz konusu etkinlik, fasiyal plastik cerrahinin dünya çapında düzenlenen en büyük kongresi. Türkiye'den konuşmacı olarak davetli dört plastik cerrahtan biriyim, bu benim için onur verici. Orada iki sunum yapacağım, Preservation Rhinoplasty ile ilgili deneyimlerimi Avrupalı meslektaşlarımla paylaşacağım."