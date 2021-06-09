Magnezyum ve demir oranı yüksek olan rezene göz, ses ve bağışıklık konularında takviye sağlayan bitkisel bir tedavi yöntemidir. Rezene içerisinde A,D ve C vitaminleri de bulunur. En sık tüketilen versiyonu olan rezene çayı gün içerisinde düzenli içildiğinde uyku problemini düzene sokar. Yemeklerde de aroma verici bir yapıya sahiptir. İşte pek çok faydası bulunan rezene çayı hakkında merak edilenler…

REZENE ÇAYI FAYDALARI

Kansızlığı engeller

Cilt sorunlarını iyileştirir.

Tansiyona ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

Göz kuruluğu ve tansiyonunu dengeler.

Mide asidini dengeleyerek ülser ve reflüye iyi gelir.

Daha rahat uyumayı sağlar.

Açlık hissini bastırır. Emziren annelerde sütün artmasını sağlar.

Adet sancılarını azaltır.

Sindirim sistemini rahatlatır, yağ yakma sürecine katkı sağlar.

REZENE ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Rezene çayı antioksidan ve vitamin açısından yüksek bileşenlere sahiptir. Rezene çayı cilt sorunlarına, sindirim sistemine, adet dönemine, göz rahatsızlıklarına iyi gelir. Gün içerisinde akşam saatlerinde içilmesi önerilir. Rezene çayı aynı zamanda antimikrobiyal özelliğe sahiptir. Diş eti iltihaplarında da iyileşme sağlar.

REZENE ÇAYI NE İŞE YARAR?

Rezenen çayının insan vücuduna pek çok faydalı etkisi bulunur. Her yaş grubunda kullanılabilir. Düzenli tüketildiği takdirde fayda sağlayan doğal bitkisel tedavi yöntemlerinden biridir. Rezene çayı etkileri sadece yetişkinler değil bebekler üzerinde de görülür. Bebeklerde gaz ve şişkinliğin azalmasını sağlar. Ilık bir şekilde bir çay kaşığı yardımı içirilen rezene çayı bebekleri kısa sürede rahatlatır.

REZENE ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Bitki çaylarının hazırlanması kısa sürede gerçekleşir. Rezene çayı da kolaylıkla hazırlanır. Rezene çayı için rezene tohumu kullanılır. Rezene çayını demlemek için ilk olarak tohumları bir havanda ezmek gerekir. Ezilmiş rezene tohumlarını daha önceden kaynatılan suyun için ekleyin. Ardından üstünü kapatarak 5 dakika kalacak şekilde demleyin. Demleme işlemi gerçekleştikten sonra süzün ve sıcak bir şekilde için. Rezene çayı demlemesinde dikkat edilmesi gereken kaynar suyun içine attıktan sonra su ocaktan alın ve tekrar kaynatmayın.

REZENE ÇAYI NE KADAR İÇİLMELİ?

Rezene çayının olumsuz bir etkisi bulunmaz. Ancak fazla tüketimle birlikte özellikle kronik rahatsızlığı olan kişilerde istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Uzmanlar tarafından önerilen tüketim miktarı fincandır. İçerisindeki bileşenlerden kaynaklı güçlü bir etkisi olan rezene çayının fazla tüketilmesi zararlı olabilir.

REZENE ÇAYI SÜT YAPAR MI?

Rezene çayının süt arttırdığı bilinmektedir. Bu yüzden emzirme döneminde olan annelerin günde bir fincan rezene çayı içmesi önerilir. Yapılan araştırmalar da östrojen hormonunu arttırdığı yönündedir. Ancak anetol alerjisi bulunan emziren annelerin rezene çayı içmesi istenmeyen sonuçlara yol açar. Rezene çayının emziren anneler için sağladığı diğer faydalar şunlardır:

Gaz sancısını azaltır.

Öksürük ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Balgamın atılmasını sağlar.

Sindirimi kolaylaştırır.

Sakinleştirici etki sağlar.

REZENE ÇAYI UYKU YAPAR MI?

Rezene tohumu melotonin açısından oldukça zengindir. Bu da kişilerde rahatlamaya yardımcı olur. Uyku problemi yaşayan kişilerin akşam bir fincan rezene çayı tüketmesi vücudu rahatlatır, gerginlik seviyesini düşürür. Böylelikle uykuya daha hızlı dalmanızı sağlarken, uyku kalitesini de yükseltir.