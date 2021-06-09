Yemeklerin ve sosların vazgeçilmezlerinden olan sarımsak geçmişten günümüze ilaç olarak da pek çok hastalığın tedavisinde kullanılır. Soğangillerden olan sarımsak, doğal ortamda yetişmeyen bir bitkidir. Sarımsakta selenyum ve germenyum oranı yüksek ve saklama ömrü de uzundur. Keskin kokusu ile dışarıda tüketilmesi tercih edilmeyen sarımsak en çok neye iyi gelir? sorusu ve faydaları hakkında merak edilen tüm detayları sizler için derledik.

SARIMSAK NE İŞE YARAR?

Sarımsak Eski Mısır'dan bu yana tedavi yöntemi olarak kullanılır. Sarımsak antioksidan oranı en yüksek bitkilerden biridir ve doğal antibiyotik olarak da bilinir. Bu yüzden bağışıklık sisteminden kansere, kolesterolden tansiyona kadar birçok hastalığın tedavisine fayda sağlar. Sarımsağın zamanda tedavisi bulunmayan alzheimere de iyi geldiği iddia edilir.

SARIMSAĞIN FAYDALARI

Enfeksiyonlara karşı iyileştirici etkiye sahiptir.

Kan dolaşımını düzenler, damar tıkanıklığı oluşumunu engeller.

Kanser hücrelerine etki ederek yavaş ilerlemesini sağlar.

Kan şekerini dengeler.

Atardamarda meydana gelen kireçlenmelere iyi gelir.

Kolesterol ve tansiyonu düşürür

Bağırsakta meydana gelen kurtları öldürür.

İç organları güçlendirir.

İdrar sökücüdür.

Kabızlığa iyi gelir.

Diş ağrısı için iltihap kurutucudur.

Saç dökülmesi ve cilt tedavisinde kullanılır.

ÇİĞ SARIMSAK YUTMAK NEYE İYİ GELİR?

Sarımsağın farklı tüketim çeşitleri vardır. Sağlık açısından en çok önerilen tüketim şekli ise sarımsağın çiğ tüketilmesidir. Çiğ tüketildiği takdirde sarımsakta bulunan antikor seviyesi daha yüksek bir şekilde etki eder. Mineral ve vitamin açısından vücudun direncini arttıran sarımsak aynı zamanda gribal enfeksiyonlarda da iyileştirici özelliğe sahiptir. Sarımsak yutmanın mideye zararı yönünde uyarılar da yapılmaktadır. Çiğ sarımsak yutmak reflü ve gastrit sorunları olan kişiler için önerilmez. Çiğ sarımsak yutmanın yan etkileri ise kişiden kişiye değişiklik gösterir. Ağrı, bulantı, vücutta kızarıklık ve ishal bu yan etiler arasında yer alır. Eğer sarımsak yuttuktan sonra bu yan etkiler ile karşı karşıya kalırsanız sarımsak yutmayı bırakmalısınız.

HER GÜN SARIMSAK YERSEK NE OLUR?

Her gün sarımsak yemek içerdiği mineraller, vitaminler ve antioksidan sayesinde vücuda direnç kazandırır. Günde bir diş sarımsak yemek kansere karşı koruyuculuk sağlar, bağışıklık sistemini korur. Sarımsak yemek aynı zamanda saç ve tırnakların güçlenmesini de sağlar. Sarımsak kişilerde eksik olan demir, fosfor, B vitamini eksikliklerine de takviye sağlar. Sarımsak tüketimi cilt üzerinde de olumlu sonuçlar doğurur. Düzenli kullanımda cilt tonunda eşitlenme ve göz altı morluklarında düzelme görülür. Ancak tansiyon düşüklüğü yaşayan kişilere sarımsak yemesi önerilmez. Sarımsak bileşenleri sayesinde tansiyon düşürücü etkiye sahiptir. Bu yüzden tansiyon problemi yaşayan kişiler sarımsak tükettiğinde sorun yaşayabilir.

GÜNDE KAÇ SARIMSAK YEMELİ?

Sarımsak bileşen açısından en yüksek değerlere sahip bitkidir. Tüketiminde dikkatli olunmadığı takdirde olumsuz etkiler görülebilir. Bu yüzden kişilere günden en fazla iki adet çiğ sarımsak yutması önerilir. Eğer sarımsak verilen adetten fazla tüketilirse kişilerde midede ağrıya, vücudun farklı yerlerinde kaşıntıya yol açar. Baş ağrısı ve halsizliğe karşı kullanılan sarımsak çok tüketildiği takdirde bu sorunların ortaya çıkmasına yol açar. Fazla kullanımı ile tansiyon, şeker ve kolesterol seviyelerinde de hızlı ve fazla bir düşüş sağlar.

SARIMSAĞIN ZARARLARI NELERDİR?