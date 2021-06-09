Zeytinyağı, zeytin ağaçlarının meyvesinden üretilir. Akdeniz Bölgesi'ne ait bir meyve olan zeytinden elde edilen bu yağ karaciğer dostu bir besin maddesidir. Sıvı altın olarak adlandırılan ve değerli olan zeytinyağı antioksidan zenginidir. Bu yüzden sağlıklı bir vücut için gerekli olan pek çok bileşeni barındırır. İşte doğada sıvı altın olarak kabul edilen zeytinyağının faydaları nelerdir? Zeytinyağı nelere iyi gelir? sorularının cevapları…

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı bağışıklığı güçlendirir.

Metabolizmanın daha hızlı ve düzenli çalışmasını sağlayarak kilo verme dönemlerini destekler.

Saç, tırnak ve cilt tedavisinde kullanılır.

Kalbi koruyucu bir yağdır.

Yaşlanma karşıtıdır.

Kanser riskinin oluşmasını engeller.

Safra taşı rahatsızlığına iyi gelir.

ZEYTİNYAĞI NELERE İYİ GELİR?

Zeytinyağı sıvı altın olarak kabul edilir ve yüzyıllardır bitkisel tedavi yöntemi olarak kullanılır. Kalp sorunu, kolon ya da meme kanseri, yüksek kolesterol ve diyabete iyi geldiği bilinir. Bunun yanı sıra kozmetik sektöründe de zeytinyağı kullanımı çok yaygındır. Doymamış yağ oranı içerdiği için kötü kolesterolle savaşmanızda size yardımcı olur. Ancak kalori oranı yüksek olan bu yağın fazla tüketimi vücuda zarar verebilir.

ZEYTİNYAĞI HANGİ HASTALIĞA İYİ GELİR?

Zeytinyağının iyi geldiği hastalıklar şunlardır:

Kolon kanseri

Meme kanseri

Kalp hastalıkları

Kolesterol

Diyabet

Safra taşı

Sindirim rahatsızlıkları

Bağışıklık sorunları

AÇ KARNINA ZEYTİNYAĞI İÇMENİN FAYDALARI NELERDİR?

Doğanın insan sağlığına sunduğu mucizevi bir yağ olan zeytinyağı aç karnına tüketilebilir. Aç karnına her gün içilen zeytin yağının sayısız faydası bulunur. İşte aç karnına zeytinyağı tüketiminin faydaları:

Sindirimi düzenleyerek rahatlamanızı sağlar.

Antioksidan özelliği ile vücudu toksinlerden arındırır. Karaciğeri besleyerek güçlendirir.

Cilt hücrelerini yenileyerek cildin yenilenmesini ve gençleşmesini sağlar.

Yoğun olarak E vitamini, selenyum ve bio fenol içerir. Bu yüzden kalp sağlığını koruyarak damarlarda sertlik ve krizlerin önüne geçer.

Vücuttaki yanık ve yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Bağırsakları düzenler. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çocuklarda kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Ciltte kuruluk ve egzamaya karşı iyi gelir.

ZEYTİNYAĞI GÜNDE NE KADAR İÇİLMELİ?

Zeytinyağı tüketimi uzmanlar tarafından sıklıkla önerilmektedir. Doymamış yağ içeriği, vitamin ve mineraller ile insan sağlığına fayda sağlar. Zeytinyağından en iyi verimi almak için her gün düzenli olarak yemeklerde ya da içilerek kullanılması belirtilir. Bu kapsamda zeytinyağını günde sabajları aç karnına olmak üzere 1 kaşık içebilirsiniz.

ZEYTİNYAĞININ ZARARLARI NELERDİR?