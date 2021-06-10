Ananas faydaları: Ananas nasıl kesilir, soyulur?

Ananas tropikal meyve olmasına rağmen neredeyse tüm dünyadaki mutfaklarda kullanılmaktadır. Tüm ya da dilimlenmiş olarak satışa sunulur ve bu meyvenin salatası yapılmaktadır. Bazı ülkelerde kokteyl yapımında kullanılırken yoğurt, reçel ve dondurmada gibi besin türlerinde tat verici olarak da kullanılabilir. Ananasın kullanım alanı bu kadar geniş olması bir yana aslında insan sağlığı için inanılmaz faydaları vardır.
ANANAS NEREDE YETİŞİR?
İlk önce ananasın tropikal iklimde yetişen bir bitki olduğunu söyleyelim. Evde ananas yetiştirmek isteyenler için bu durum imkansız değildir. Manavlardan bir adet taze ananas alarak başlayabilirsiniz.
ANANAS NASIL KESİLİR?
Evde ananas kesmek isteyenler elbette nasıl kesileceğini merak ediyor olabilirler. Mutfak bıçağı, ananas soyma makinesi, kesme tahtası kullanarak kesim işlemi yapabilirsiniz.
ANANAS NASIL SOYULUR?
Kesme işlemi bittikten sonra;
ANANASIN FAYDALARI
ANANAS KALORİSİ
|
Porsiyon Miktarı: 100 gram
|
Kalori (kcal) 50
|
Toplam yağ 0,1 g
|
Doymuş Yağ 0 g
|
Çoklu Doymamış Yağ 0 g
|
Tekli Doymamış Yağ 0 g
|
Kolesterol 0 mg
|
Sodyum 1 mg
|
Potasyum 109 mg
|
Karbonhidrat 13 g
|
Diyet Lifi 1,4 g
|
Şeker 10 g
|
Protein 0,5 g
|
A Vitamini
|
58 IU
|
C Vitamini
|
47,8 mg
|
Kalsiyum
|
13 mg
|
Demir
|
0,3 mg
|
D Vitamini
|
0 IU
|
B6 Vitamini
|
0,1 mg
|
Kobalamin
|
0 µg
|
Magnezyum
|
12 mg
ANANAS SUYU NE İŞE YARAR?
Ananas suyu vücuttaki enzimleri baz alarak hareket eder. Böbrek ve karaciğer gibi, salgı görevi bulunan organların daha etkin bir biçimde çalışmasını sağlayan bu enzimler, vücuttan zararlı maddeleri atmalarına yardımcı olur. Böylece vücudu temizler ve güçlendirir. Ananas suyu ayrıca zayıflamak isteyenler için tavsiye edilir. İçerisindeki lif sayesinde hem tok tutar hem kilo vermeye yardımcı olur.