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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı ile e nabız, MHRS koronavirüs aşısı randevusu alma ve başvuru ekranı
Giriş Tarihi: 10.6.2021 23:43 Son Güncelleme: 10.6.2021 23:44

nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı ile , MHRS koronavirüs aşısı randevusu alma ve başvuru ekranı

Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı ile e nabız, MHRS koronavirüs aşısı randevusu alma ve başvuru ekranı

1 Haziran’dan itibaren kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Sosyal hayatta normalleşme sürerken alma işlemleri yoğunluk kazanıyor. Risk gruplarına göre corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız MHRS sistemine aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı aşılama takviminde 45 yaş üzeri aşılamanın başladığı duyuruldu. Aşı randevusunu almak isteyenler detayları merak ediyor. Peki ? ALO 182, ve MHRS koronavirüs

nasıl alınır, koronavirüs sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Salgınla mücadele kapsamında aşılama sırasının gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran, berber, kuaförlerin yanı sıra avukatlara gelindiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Risk grubundaki vatandaşlara öncelik tanınırken e devlet, ve MHRS üzerinden randevular alınıyor. Peki ? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs ile ilgili ayrıntılar…

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Pandemide aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ederken aşı randevusu alma işlemleri de yoğunluk kazanıyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri , e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylar şöyle;

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

KORONA AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

HAFTA SONU AŞI RANDEVUSU ALINIR MI?

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz." denildi.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

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Aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanlığı ile e nabız, MHRS koronavirüs aşısı randevusu alma ve başvuru ekranı
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