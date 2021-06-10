Ayvanın faydaları nelerdir? Ayva hangi hastalıklara iyi gelir?

Ayva meyvesi, %84 su ve çoğu şeker olmak üzere %15 karbonhidrat içermektedir, yağ ve protein oranı ise çok düşüktür. Bu nedenle diyet yapmak isteyenler için mükemmel bir meyve olmaktadır. Ayva doyurucu özelliği ile sayesinde ara öğünlerde tüketilebilir. Ayva sadece diyet yapanlar için değil sağlığını korumak veya iyileşmek için de tercih edilmektedir. İsteyen çiğ, çiğ sevmeyen de kompostosunu yaparak ayvaya tüketebilir.
AYVANIN FAYDALARI
Ayva reçel, tatlı, marmelat ve meyve suyu olarak değerlendirilen mucizevi meyvelerden biridir. Dünyada ayva üretiminde Türkiye birinci sırada olduğu için ülkemizde bol miktarda ayva meyvesi bulunmaktadır. Ayva meyvesi içerisinde %84 su, diğer tarafları şeker olmak üzere %15 karbonhidrat içermektedir. Yağ ve protein oranı ise çok düşük olduğu içinde sağlık açısından ideal bir meyvedir. A, B, C vitamini ve potasyum bakımından zengin yapısıyla da hastalıklara karşı mücadele etmektedir. Ayva yemenin faydaları arasında cilt sağlığı da vardır. Cildin su ihtiyacını karşılar, nemlendirir ve gençleştirir.
AYVA HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Hastalıklara karşı şifayı doğal yoldan arayanlar meyve ve sebzeleri incelemektedirler. Şifa kaynağı olan ayva kuşkusuz bunlardan biridir. Ayva içerisinde mineraller ve vitaminlerle hastalıklara karşı mücadele etmektedir. Ayva nelere iyi gelir? Diyorsanız, işte o hastalıklar:
AYVA NASIL TÜKETİLMELİ?
Ayva nasıl tüketilmeli konusu da önemli konular arasında. Ayva çiğ olarak tüketilebilir. Eğer çiğ sevmeyenler pişmiş halde, reçel, marmelat, ayva suyu, çayı şeklinde de tüketilebilir. Ayvanın etli kısmında kateşin epikateşin denilen tanenler bulunur. Ayvaya buruk tadını veren bu kısımdır. Bu kısım kolonda kansere sebep olan toksinleri ve kimyasalları bağlayarak ve mukozayı koruyarak özellikle kolon kanseri gibi bağırsak hastalıklarına karşı koruyucu rol oynar.
HAŞLANMIŞ AYVANIN FAYDALARI
AYVA KAYNATIP İÇMEK NEYE İYİ GELİR?