Cildi nemlendiren, kepek sorununu yok eden ve insan cildine birçok faydası bulunan bıttım sabunu ülkemizin Siirt bölgesinde yetişmektedir. Siirt bölgesinde bıttım sabunu adete gelir kaynağı haline gelmiştir. Instagram'da veya reklamlarda karşınıza çıkan bıttım sabunun faydaları saymakla bitmiyor.

BITTIM SABUNU NEDİR?

Yabani fıstık yağı veya Menengiç yağından elde edilen, Siirt ve Mardin illerinde üretimi yapılan bir sabun çeşididir. Egzama ve mantar rahatsızlıklara iyi gelen, saçtaki problemleri çözen faydalı bir sabundur. Bıttım sabunu diğer adıyla "baton sabunu" olarak da bilinmektedir.

BITTIM SABUNU NE İŞE YARAR?

Bıttım sabunu temizlik amaçlı kullanılmaktadır. Fakat diğer sabunlardan farklı cilde ve saça karşı faydalı olmasıdır. Kepek, saç dökülmesi, mantar, egzama, sivilce gibi birçok soruna iyi geldiği uzmanlar tarafından da araştırılmıştır. Bıttım sabunu faydalarını madde madde şeklinde sizler için hazırladık.

BITTIM SABUNU FAYDALARI NELERDİR?

Saç dökülmesini önler. Düzenli kullanılması halinde 7-8 ay içerisinde parlak ve ipeksi bir saça kavuşabilirsiniz.

Antiseptik özelliğe sahip olduğu için egzamaya iyi gelir.

Mantar oluşumunu engeller ve mantar sorununu yok eder.

Sivilce problemi için etkili çözümdür.

Saç diplerinde oluşan yaralara iyi gelir.

Saç beyazlamasına karşı savaşır. Düzenli kullanıldığında saç beyazlamasını önler.

Kuru saçların nemlenmesini sağlar.

Saçların parlak, canlı ve ipeksi görünmesini sağlar.

Tıkanan saç gözeneklerini açar.

Saç derisindeki bakterileri yok eder.

Ciltteki siyah noktaları giderir.

Saç kırıkları için ideal çözüm yöntemidir.

BITTIM SABUNU SAÇA FAYDALARI

Bıttım sabunu saç konusunda ünlenmiş durumda. Özellikle insanlar "bıttım sabunu saç çıkarır mı" sorusunun yanıtını merak etmekte. Bıttım sabunu saçlarda oluşan sorunları çözerken saç oluşumunu da destekler. Fakat tek başına saç çıkarma gibi bir görevi yoktur. Saç diplerindeki kepeği önler, mevsimsel değişiklikler, demir eksikliği, hormonsal bozukluklar ve stres gibi birçok etkenlerden dolayı gelişen saç dökülmesini azaltır. Yıpranmış, mat ve kırık uçlarla hiç istemediğimiz bir saç görüntüsüne karşı canlı ve ipeksi bir görünüm kazandırır. Saç derisini nemli tutarak saç gelişimini destekler. Beyaz saç oluşumunu engellediği için bıttım sabunu tercih edilen üründür.

BITTIM SABUNU NASIL KULLANILIR?

Bıttım sabunu kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı önerilerimiz olacak. Bıttım sabununu saç diplerine iyice uyguladıktan sonra durulama kısmına ayrıca özen göstermeniz gerekli ve bol su kullanmanız önerilir. Bu sabunu kullanırken ekstra bir şampuan kullanmamanız gereklidir. Etkisini görebilmeniz için düzenli kullanmanız ve en az 2-3 gün beklemeniz gereklidir.

BITTIM SABUNU NEREDEN ALINIR?

Bıttım sabunu doğal olarak aktarlardan bulabilirsiniz. Cilt bakım ürünü satan mağazalardan da bulabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken sabunun sahte olup olmadığıdır. Ayırt edilen sabunun rengidir. Bıttım sabunu genellikle koyu yeşil bir renge sahiptir. Bıttım sabunu yapımın aşaması bittikten ve kullanılmaya hazır hale geldikten sonra bir süre sonra koyu olan renginin açığa döndüğü görülebilir. Bunlardan ilki köpük ve sabunun suda erimesidir. Doğal sabunlar suyla çok çabuk reaksiyona girerler. Bu nedenle doğal sabun diğer sabunlara göre çok daha çabuk biter. Bir de doğal sabunlar çok az köpürür.