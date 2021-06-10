Çay ağacından damıtma yoluyla elde edilen çay ağacı yağı, antiseptik etkisinden dolayı bazı hastalıklara iyi gelmektedir. Soğuk algınlığı sebebiyle ortaya çıkan nezle, grip gibi rahatsızlıklarda bu yağ oldukça etkilidir. Buhar banyosu yapılarak rahatsızlığın hızlıca vücuttan atılması sağlanabilmektedir. İltihap giderici özelliği ile de ağız içinde oluşan yaraların veya diş çevresinde oluşan iltihapların adeta düşmanıdır.

ÇAĞ AĞACI YAĞI NE İŞE YARAR?

Çay ağacı yağı uzun yıllar önceden beri hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Günümüzde de son zamanlarda cilt problemlerinin tedavisinde kullanılmaktadır. Özellikle pandemi sürecinde oluşan birçok cilt problemlerinin oluşmasından dolayı bu dönemde daha çok popüler olmuştur. Çay ağacı yağı sivilce başta olmak üzere, tırnak batması, kepek, uçuk, saç dökülmesi, bit, çıban, uyuz, yanık, böcek ısırması gibi birçok soruna iyi gelmektedir. Çay ağacı yağının faydalarını sizlere madde madde listeledik. Düzenli kullanmanız halinde faydasını kısa zamanda görebilirsiniz.

ÇAY AĞACI YAĞI FAYDALARI

Çay ağacı yağı sivilceleri yok eder.

Çay ağacı yağının içerisinde bulunan doğal antiseptikler cildi pürüzsüzleştirir.

Böcek, sinek, arı sokmasına karşı ilaç niteliğindedir. Antiseptik özelliği sayesinde ağrı ya da yanma oluşmadan iyileşir. (Alerjik reaksiyon durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekir.)

Vücutta oluşan mantarlara karşı krem gibi kullanılır. Mantarları yok eder.

Çarpma ya da düşme sonucu oluşan morluklara iyi gelir.

Sedef ve egzama gibi deri sorunları çözer.

Sırtta oluşan sivilcelere iyi gelir. Yazın çıkan küçük akneleri yok eder.

Cildin nemlenmesini sağlar.

ÇAĞ AĞACI YAĞI SAÇA FAYDALARI

Çay ağacı yağı saçlar için çok faydalıdır. Özellikle gür ve bakımlı saç görüntüsü isteyenler günlük olarak 1-2 damla kullanmaları tavsiye edilir. Kepek sorunu yaşayanlar bu yağı kullanabilirler. Düzenli olarak her banyoda saça 1-2 damla dökerek iyice saça yaymanız lazım. Daha sonra iyi bir durulama yapınız.

Saçlarda dökülme problemi varsa çay ağacı yağı bu sorunu çözebilir. Çay ağacı yağı saçı besleyerek dökülmeleri önleyecektir. Saç derisinde çıkan egzamaları da yok eder. Ayrıca saç derisinde oluşan iltihap, kaşıntı gibi sorunlara karşı iyi gelir.

ÇAĞ AĞACI YAĞI CİLDE FAYDALARI

Vücutta meydana gelen çıban ve sivilceleri de iyileştirir.

Çay ağacı yağının antibakteriyel etkisi koltuk altında terlemeyle birlikte oluşan kokunun dindirilmesinde faydalıdır.

Çay ağacı yağı küçük kesik ve sıyrıkların iyileşmesini sağlar.

Yüz, sırt, bel kısmında oluşan sivilceleri önler.

Yüz temizleme jeli olarak kullanılabilir.

ÇAY AĞACI YAĞI NASIL KULLANILIR?

Çay ağacı yağı kullanım şekline göre farklılık göstermektedir. Eğer yüz bölgesine sürecekseniz çay ağacı yağı, kremi ya da jelini kullanabilirsiniz. Yüzünüze bir çay kaşığı kadar çay ağacı yağı yeterli olacaktır. Yüzünüze sürmeden önce yüzünüzü güzelce yıkayın. Daha sonra kuruladıktan sonra sürün.

Eğer vücuda sürecekseniz yine bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Mantar, akne, iltihap olan yere dikkatlice sürerek kurumasını bekleyiniz. Bu tedavi şeklini günlük olarak uygulamanız gerekir. Çay ağacı yağı lekelere nasıl kullanılır? Sorusu da oldukça merak edilen konudur. Eğer vücudunuzda leke varsa elinize bir iki damla bu yağı dökerek, lekenin üzerine sürün. Günlük sabah akşam bunu uygularsanız, lekelerin zamanla kaybolduğunu göreceksiniz.

Saça uygulamak istiyorsanız 1-2 damla çay ağacı yağı yeterli olacaktır. Önce saçınızı yıkayıp, kurulayınız. Daha sonra elinize çay ağacı yağını dökerek, saçınızın derilerine kadar masaj yaparak sürün. Son işlem olarak iyice durulayıp, kurulayın. Bazı yerlerde çay ağacı yağı serumu satılmaktadır. Bu serumları kullanabilirsiniz.

ÇAĞ AĞACI YAĞI İÇİLİR Mİ?

Çay ağacı yağı oldukça çok yararlı olduğu için bazı kişiler yağı içmek isteyebilir. Çay ağacı yağının toksik (zehirli) etki yapabileceği unutulmamalıdır. Çay ağacı yağının kesinlikle içilmesi tavsiye edilmez. İçilmesi durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önerilmektedir.