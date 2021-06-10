Ceviz sadece tat vermesinden ziyade insan sağlığı içinde oldukça yararlı bir besindir. Özellikle kalp ve damar hastaları cevizi sıklıkla tüketmektedir. Uzmanlar, bütün öğünlerden sonra bir miktar ceviz yenilmesinin damar tıkanıklığı problemi için iyi gelebileceğini söylemektedirler. Ayrıca damar esnekliğinin korunmasını sağladığı düşünülmektedir. Ceviz günlük yaşantımızda çerez olarak da tüketildiği için günlük belirli oranlarda tüketerek sağlınızı koruyabilirsiniz.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Ceviz kuruyemişlerin içerisinde bazen de yemek ve tatlıların içerisinde tükettiğimiz güzel lezzetlerden biridir. Tadı ve aroması birçok kişi tarafından beğenilmektedir. Sevilerek tüketilen bu besin insan sağlığını korumaktadır. Cevizin insan vücuduna ne faydası var? Sorusu çok merak edildiği için uzmanlardan bu konunun detaylarını araştırdık. Cevizin inanılmaz faydalarını saymakla bitiremeyiz ama insan sağlığı için en temel faydalarını madde madde sizler için hazırladık.

100 gram cevizin içerisinde:

Kolesterol 0 mg

Sodyum 2 mg

Potasyum 441 mg

Karbonhidrat 14 g

Diyet Lifi 7 g

Şeker 2,6 g

A Vitamini 20 IU

C Vitamini 1,3 mg

Kalsiyum 98 mg

Demir 2,9 mg

D Vitamini 0 IU

B6 Vitamini 0,5 mg

Kobalamin 0 µg

Magnezyum 158 mg

CEVİZ HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Cevizin içerdiği hem tekli hem çiftli doymuş yağlar yükselen kolesterol seviyesini düşürür.

Lipoprotein kolesterol seviyesini düşürür.

Ayrıca arterlerin sağlıklı kalmasını sağlar.

Kalp krizine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır.

Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini engeller.

Ceviz doyurucu besinler içerdiği için tok tutar.

Diyabeti yavaşlattığı düşünülmektedir. Diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir.

İçerdiği E vitamini arterlerde meydana gelebilecek plak oluşumlarını engeller.

Kanın pıhtılaşmasını engeller. Kan dolaşımı bu sayede iyi olur.

Günlük tüketilen ceviz kolesterolü düşürür.

İyi kolesterol seviyeni yükseltir ve kötü kolesterol yükselmesine engel olur.

Cevizin içerdiği kalori kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.

Sinir sitemlerine olumlu yönde etki yapar.

Stres ile mücadelede eder.

Uyku sorunu olanlar için yararlıdır.

Her gün 2-3 ceviz tüketimi cildin elastikliğini arttırır.

Ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur.

Erkeklerde sperm sağlığı ve üretkenliğini artırır.

Ceviz diş taşı temizlemede de oldukça iyidir.

Beyin fonksiyonlarının gelişimini destekler.

Gut hastalığının tedavisine yardımcı olur.

Alzheimer, kanser gibi oksidatif stres sonucu oluşan hastalıkları önleyici etkisi vardır.

HER GÜN CEVİZ YEMENİN FAYDALARI

Sekiz hafta boyunca her gün 43 gram ceviz yenildiğinde yararlı bakterilerde artış olmaktadır.

Ceviz yemenin meme, prostat ve kolorektal kanserler de dâhil olmak üzere birçok kanseri önlediği gözlenmiştir.

Günlük ceviz tüketimi iştahın kontrol edilmesini sağlar.

Beş gün boyunca yaklaşık 48 gram ceviz iştah ve açlık azaltır. Bu sayede kilo vermeye yardımcı olur.

Günlük ceviz tüketimi yüksek tansiyonu olan kişiler için tansiyon düşürücü etkiye sahiptir.

Hafıza ve kaygı azaltmada önemli faydası vardır.

GÜNDE EN FAZLA KAÇ CEVİZ YEMELİYİZ?

Günlük 28 gram ceviz 190 kaloridir. İster çerez gibi tüketebilir ister yemeklerin içerisine koyup yiyebilirsiniz. Ceviz, içerisinde doymamış çoklu yağ asitleri dediğimiz omega 6, omega 3 ve omega 9 açısından çok zengin olduğu için günlük belirli oranlarda tüketmemiz gerekir. Günde dört adet ceviz içi yemek, vücuttaki yağ oranını artırır. Günde en fazla 3 ya da 4 ceviz içi yenilmesi önerilmektedir. Kişi kilolu değilse ve günlük enerjiye ihtiyacı var ise yine 5-6 adet ceviz tüketmesinde bir sakınca yoktur. Diyabet hastaları günde 2 ya da 3 cevizi meyve ile tüketmeleri önerilir.

CEVİZ SUYU NASIL HAZIRLANIR?

Ceviz suyu hazırlanması oldukça kolay bir takviye besindir. Bunun için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

1 adet cevizin kabuğunu kırıp içini çıkartın. Cevizin kabuğu ile cevizi birlikte bir demliğin içerisine koyup kaynatın. Bu şekilde 1 saat boyunca demlenmesini bekleyin. Ceviz suyu demlendikten sonra sabaha kadar bekletin. Hazırladığınız ceviz suyunu sabah aç karnına küçük yudumlar halinde içebilirsiniz. Ayrıca ceviz suyuyla birlikte cevizi de çiğneyerek tüketebilirsiniz.

CEVİZ SUYU NASIL TÜKETİLİR?

Uzmanlar, ceviz suyunun aşağıdaki hususlara dikkat ederek tüketilmesini öneriyor: