Limon ve portakal gibi narenciye ailesinden olan greyfurt meyvesi C vitamini ve antioksidan açısından çok yüksek değerlere sahiptir. Türkiye'de tüketimi son yıllarda artan greyfurt sindirimi kolaylaştıran ve zayıflamaya yardımcı olan bir meyvedir. Genellikle greyfurt suyu olarak tüketile bu meyve cilt ve kalp hastalıklarını tedavisinde de iyileştirici bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden greyfurtun faydaları ve tüketimi kişiler tarafından araştırılmaya ve daha fazla tüketilmeye başlamıştır. Biz de sizler için greyfurt hakkında merak edilen tüm bilgileri yazımızda hazırladık.
GREYFURT FAYDALARI
GREYFURT KALORİSİ
Orta boy bir greyfurtta pek çok vitamin, mineral ve besin değeri bulunur. 100 gram ağırlığındaki bir greyfurtun kalorisi 45 kaloriye kadar çıkabilir. Yüzde 90'ı sudan oluşan bu meyvenin içerisinde protein, kalsiyum, demir, magnezyum, lif, fosfor, potasyum, C vitamini, folat, B6 vitamini, B12, A, K, D, E vitaminleri bulunur.
GREYFURT ZARARLARI
Vitamin ve mineral içeriği yüksek bir besin maddesi olan greyfurt, fazla tüketim ile birlikte sağlık açısından olumsuz durumlara yol açabilir. Greyfurt tüketiminde dikkat etmesi gereken kişiler kronik hastalardır. Kronik hastalığa sahip olan kişiler ilaç kullandığı için doktor onayı ile greyfurt tüketimi yapmalıdır. Aksi halde zehirlenme gibi durumlar yaşanabilir.
GREYFURT NASIL YENİR?
Greyfurt portakal gibi kabukları soyularak yenebilir. Bunun yanı sıra greyfurtun en çok tüketilen hali greyfurt suyudur. Greyfurt suyu acımsı ve ekşi bir tada sahip olduğu için farklı narenciyeler ile karıştırılarak da içilebilir. Tatlı ve meyve salatalarında da greyfurt tüketilebilir. Greyfurt aynı zamana bir detoks besinidir. Zayıflama dönemlerinde greyfurt ile detoksa girebilir, vücuttaki ödem ve tuzu atabilirsiniz.