Asya'da Tanrı'nın meyvesi olarak adlandırılan, bazı kesimlerde ise ölümsüzlük meyvesi ismi verilen hünnap doğal bir A ve C vitamini deposudur. Lif oranı oldukça yüksek olan ve sağlığa sayısız fayda sunan hünnap meyvesi son zamanlarda etkileri ile birlikte daha fazla kullanılmaya başlamıştır. İşte herkesin merak etti Hünnap faydaları: hünnap meyvesi nerede yetişir, nasıl yetiştirilir? Sorularının cevapları…

HÜNNAP FAYDALARI

Ilıman bölgelerde yetişen, Çin ve Asya Bölgesi'nden dünyaya yayılan Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları şunlardır:

Hünnap meyvesinde postasyum ve kalsiyum bulunur. Bu bileşenler kas ve kemik yapısına iyi geldiği için hünnapın da düzenli tüketilmesi kemik sağlığı için fayda sağlar.

Lif deposudur. Bu da günlük hayatı zorlaştıran kabızlık be mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Gaz sıkışmasını ortadan kaldırır.

Zararlı kanser hücrelerinin oluşmasına karşı savaşır.

Magnezyum içeriği ile meydana gelen kas zedelenmesinin ardından dokuların daha hızlı iyileşmesini sağlar.

HÜNNAP NEREDE YETİŞİR?

Hünnap meyvesi her ne kadar Asya'dan çıksa da günümüzde pek çok ülkede kolaylıkla yetiştirilebilmektedir. En çok yetiştirildiği yerler Hindistan, Kuzey Afrika, Suriye ve Çin'dir. Türkiye'de de yetiştirilebilen hünnap meyvesi ağacı en çok Marmara'da bulunur. Karadeniz'de de Çoruh Vadisi üzerinde hünnap yetiştiriciliği yapılır.

HÜNNAP NASIL YETİŞTİRİLİR?

Hünnap ağacının çiçek açma mevsimi bahar aylarıdır. Çiçek açtığı dönemde etrafına hoş bir koku da yayan hünnap ağacı meyvesi iki şekilde yetiştirilir. Hem yabani hem de tarım arazilerine yetişebilen hünnap ağacı kuru, humuslu toprakların bulunduğu yerlerde, fazla sulamaya ihtiyaç duymadan yetişir.

HÜNNAP NELERE İYİ GELİR?

Hünnap A ve C vitaminiyle cilde, göze, kan şekeri ve kan basıncını dengelemeye iyi gelir. Bunun yanı sıra antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini düzenler. Hünnapın potasyum ve kalsiyum bileşenleri ise kas sağlığı için iyi gelir.

HÜNNAP KEÇİ BOYNUZU ÖZÜ

Hünnap keçi boynuzu özü, soğuk infüzyon yönteminin kullanılması ve keçiboynuzunun içeriğindeki besin maddelerini kaybetmeden çıkarılır. İçeriğinde herhangi katkı maddesi ya da şeker bulunamayan hünnap keçiboynuzu özü aç karnına 1 ya da 2 kaşık tüketildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarına iyi gelir. Hünnap keçi boynuzu özü aynı zamanda yoğurt ve süt ile karıştırılarak da tüketilebilir.

HÜNNAP GÜNDE NE KADAR YENMELİ?

Hünnap farklı şekillerde tüketilebilir. Hünnapı çay olarak tüketmeyi tercih edenler günde bir fincan içebilirler. Taze meyve şeklinde yendiğinde ise 2 tane hünnap yenmesi yeterli olacaktır. Hünnapın faydasını görmek için aç karnına yemeye özen göstermelisiniz. Bu şekilde yapılan tüketim ile kolesterole ve kan yağlarının eritilmesinde etkili olacaktır.

HÜNNAP KURUSU NASIL YENİR?

Çay ve taze meyve olarak tüketilen hünnap meyvesi aynı zamanda kurutularak da yenilebilir. Kurutulan hünnap genel olarak çay haliyle kullanılır. Burada iki adet yıkandıktan sonra dilimlenen hünnapı kaynar su içinde 10 dakika bekletmelisiniz. Hünnap suda demlendikten sonra içebilir, içindeki parçaları da yiyebilirsiniz. Bunun yanı sıra hünnap kurusu kuruyemiş olarak tüketilebilir. Yoğurt, salata, tatlı ve hamur işlerinde kullanılabilir. Hünnap taze olarak tüketildiğinde elma aromasına sahiptir. Kurutulmuş hünnap ise hurmayı andırır. Bu yüzden sağlıklı beslenen kişiler de ara öğünlerinde hünnap tercih edebilir.

HAMİLELİKTE HÜNNAP YENİR Mİ?

Hünnap meyvesi hamilelik ve emzirme dönemlerinde tüketmeden önce doktora danışılması önerilmektedir. Hünnap meyvesi, bazı bünyesi zayıf olan kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabilmektedir.

HÜNNAP ZAYIFLATIR MI?

Hünnap meyvesi düşük kalorili olması ve yüksek enerji veriyor olmasından dolayı diyet dostu bir meyve olmaktadır. Kilo vermek isteyen kişilerin rahatlıkla tüketebileceği bir meyve türüdür.