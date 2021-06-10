Kekik suyunun aromatik bir kokusu vardır. Özellikle et ve tavuk yemeklerinin vazgeçilmez bitkisi olan kekiğin suyu tüketildiğinde hızlı kilo vermede de yardımcı olur. Kekik suyunun sağlık açısından da farklı etkileri bulunur. Bu yüzden kekik suyunun faydaları hakkında bilmediğiniz, merak ettiğiniz tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

KEKİK SUYU FAYDALARI

Doğal ve bitkisel tedavi yöntemlerinde kullanılan kekik suyu antioksidan özelliği taşır. Anti-aging etkisi olan kekik suyu hücrelerin iyileşmesini ve yenilenmesini sağlar.

Kekik suyu mantar temizleme özelliğine sahiptir. Açık yaralarda da iyileşme sağlar. Aynı zamanda ağız sağlığını koruyarak bakterileri yok eder.

Kekik suyu sindirim sistemi üzerinde de oldukça etkilidir. Düzenli olarak içildiğinde sindirim sisteminde yaşanılan sorunları iyileştirir ve kabızlığın iyileşmesini sağlar.

Yağ yakıcı özelliğine sahip olan kekik suyu düzenli tüketim ile kilo vermenize yardımcı olur.

Kekik suyunun sivilce üzerinde de olumlu etkisi bulunur. Antiseptik özelliği ile sivilcelerin iyileşmesini ve lekelerin giderilmesini sağlar.

Bağırsakları düzenler, mikrop ve enfeksiyonları temizler.

KEKİK SUYU NASIL YAPILIR?

Kekik suyu kuru ya da taze kekikten yapılabilir. Su kaynatıldıktan sonra kekik içerisine eklenir. Kekik ve su birlikte kaynatılmamaktadır. Bunun sebebi acı bir tada neden olmasıdır. Kekik su içerisinde yaklaşık 15 dakika bekletilir. Süzüldükten sonra da içilmeye hazır hale gelir.

KEKİK SUYU NASIL KULLANILIR?

Kekik suyu tüketiminde belirlenen oranlarda tüketime dikkat edilmelidir. Kekik suyu aroma olarak ağır bir tada sahip olduğu için seyreltilerek içilmelidir. Bunun için 3 ya da 4 yemek kaşığı kekik suyunu 200 ml su ile karıştırabilirsiniz. Diğer bitki çayları gibi içimi kolay olmadığı için genellikle tek seferde içilmesi önerilir.

KEKİK SUYU NEYE İYİ GELİR?

Kekik suyu neye iyi gelir? sorusu kişiler tarafından araştırılan bir konudur. Kekik suyu sadece sindirim ve cilt sorunlarına değil, açık yaralara, mikropların temizlenmesine, hücrelerin yenilenmesine, kabızlığa ve yağ yakımına iyi gelir.

KEKİK SUYU ZAYIFLATIR MI?

Kekik suyu yağ yakıcı özelliğe sahip olduğu için zayıflamaya yardımcı olur. Aynı zamanda ödem atmada da yüksek bir etkiye sahiptir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde bağırsak sorunlarına ve sindirim sistemine iyi gelir. Kabızlığı geçirir. Bu özellikleri ile özellikle belde ve göbek bölgesinde bulunan yağların da erimesine katkı sağlar.

KEKİK SUYU ZARARLARI

Kekik suyu bazı durumlarda vücutta yan etkiye neden olabilir. Fazla tüketildiği takdirde kekik çayının zararları şu şekildedir:

Kanda pıhtılaşmaya yol açabilir. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişiler için kekik çayı tüketimi doktor gözetiminde olmalıdır.

Kekik bitkisi bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Rahim, meme ve yumurtalık kanserinde bulunan semptomların daha da ilerlemesine yol açabilir.

Kekik çayı içerisindeki bileşenler bazı ilaçlar ile tüketildiğinde tansiyona olumsuz etki edebilir.

KEKİK SUYU NASIL İÇİLİR?

Kekik suyu, su ile karıştırılarak içilmelidir. Hem koku hem de aroma olarak yoğun olan kekik suyunu sabahları ya da yemekten önce aç karnına içmeniz daha faydalı olacaktır. Kekik suyunun daha kolay içilmesi ve sindirilmesi için de tek seferde tüketilmelidir.