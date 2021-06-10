Kırmızı rengiyle görüntü olarak gülü anımsatan, hoş kokulu bir bitki olan kuşburnu yaz aylarının son dönemlerinde bitki vermeye ve toplanmaya başlar. Yapılan bilimsel araştırmalarda kuşburnu içeriği ile hem obeziteye hem de kilo vermeye yardımcı olur. Kuşburnu çayı zayıflatır mı? sorusu özellikle kadınların en çok sorduğu sorudur. Eski zamanlarda ilk olarak Kızılderililer ve Mısırlılar tarafından kullanılan kuşburnu son dönemlerde ülkemizde de hem kuşburnu çayı hem de reçel ve marmelat yapımında tercih edilir. İşte kuşburnu hakkındaki tüm detaylı bilgiler.

KUŞBURNU FAYDALARI

Kuşburnu demir içeriği ile kadın ve çocuklarda meydana gelen kansızlığa iyi gelir.

Püre haline getirildiğinde içinde bulunan likopen ve karotenoid maddelerinin aktifleşmesi ile göz hastalıklarının başlangıcını engeller ya da koruyucu bir destek verir.

A vitamin oranı yüksek olduğu için cildin kırışmasını engelleyen elastik yapısını korur. Kolajen oranını yükseltir, sivilce ve yaradan kaynaklı olan izlerin iyileşmesini sağlar. Kuşburnu bitkisinin çekirdeklerinde ise gamalinoleik asit bulunur. Bu madde de güneş yanıklarına karşı iyi gelir.

C vitamini ve antioksidan hazinesi olan kuşburnu bağışıklık sistemini düzenler ve güçlenmesini sağlar. Aynı zamanda K, A, E, B vitamini, likopen, demir ve magnezyum ile vücuda direnç katar.

Kabızlık şikâyeti de pek çok kişinin yaşadığı bir sorundur. Bu sorunlar uğraşanlar için kuşburnu doğal bir tedavi yöntemidir. Pektin ve laktesif içeriği olan kuşburnu düzenli tüketim ile bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlar. Bağırsakta bulunan parazitlerin de temizlenmesine yardımcı olur.

İçerisinde bulunan antioksidan maddeleri zararlı hücrelere karşı koruyucu bir duvar görevi görerek büyümelerini engeller.

Kolesterol yaşa ve yaşam kalitesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kötü kolesterolün düşmesi için kuşburnunu çay şeklinde tüketmek fayda sağlayacaktır.

KUŞBURNU NEYE İYİ GELİR?

Kuşburnu içeriğindeki maddeler nedeniyle pek çok hastalığa iyi gelir. Kansere, bağırsak düzenine, sindirim sistemine, cilt hastalıklarına iyi gelir.

KUŞBURNU HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Safra taşı

İdrar yolu rahatsızlıkları

Böbrek rahatsızlıkları

Şeker hastalığı

Kolesterol

Göğüs hastalıkları

Yorgunluk

Yüksek ateş

KUŞBURNU ÇAYI GÜNDE KAÇ BARDAK İÇİLMELİ?

Kuşburnu vücudun ihtiyaç duyduğu ürik asidi karşılar. Sindirim sorunlarını hızlı bir şekilde çözümler. Kuşburnu çayının günlük tüketimi için önerilen ise iki fincandır.

KUŞBURNU ÇAYI KİLO VERDİRİR Mİ?

Sağlıklı bir beslenme döneminde kuşburnu çayı takviye olarak kilo vermenizi sağlar. Kuşburnu çayı sindirimi ve metabolizmayı hızlandırır. Bu da yağ yakımının daha da hızlanmasını sağlar. Ancak kuşburnu çayı zayıflamaya yardımcı bir madde olmasının yanı sıra fazla tüketiminde istenmeyen sonuçlara yol açar. İshal, mide yanması, mide krampı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve kabızlığa yol açar. Bu yüzden önerilen tüketim miktarının dışına çıkılmamalıdır.

KUŞBURNU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Kuşburnu çayı demlenmesi hem basit hem de pratik bir şekilde yapılabilir. Bunun için ilk olarak çaydanlıkta suyu kaynatın. Ardından kuşburnunu ekleyin ve kaynatmaya devam edin. 10 dakika demlenen kuşburnu çayı süzüldükten sonra içilmeye hazır hale gelir.