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Giriş Tarihi: 11.6.2021 10:46

Luva Klinik’in yöneticisi ’den estetik yazıları

Luva Klinik’in yöneticisi Merve Çolak Dereli’den estetik yazıları

Estetik kliniği Luva Klinik’in yöneticisi , online olarak yayın yapan Grey Dergi’de köşe yazmaya başladı. Dereli, aylık olarak yayınlanan yazılarında estetik sektörünün popüler uygulamaları hakkında bilgi veriyor.

Estetik operasyonlar artık günlük hayatın bir parçası. Kişiyi hayalindeki görüntüye ulaştıran bu sektör her geçen gün biraz daha büyüyor ve yapılan uygulamalara duyulan merak da aynı oranda artıyor. Ataşehir'deki Luva Klinik'in yöneticisi , merakları gidermek, ilgili olanlara estetik uygulamalarına dair bilgiler verebilmek amacıyla köşe yazıları yazmaya başladı.

POPÜLER UYGULAMALARI VE YENİLİKLERİ YAZIYORUM

Online olarak yayın yapan Grey Dergi'de köşe yazan Merve Çolak Dereli, konuyla ilgili şunları söyledi: "Son yıllarda estetiğe olan ilginin bu derece artmasında şüphesiz sosyal medyanın da payı var. Herkesin daha iyi, daha güzel görünme çabası içinde olduğu sosyal medyanın kullanımının artmasıyla, estetik yaptıranların sayısında da patlama oldu. Gelişen teknolojiyle paralel olarak bu alanda sürekli yeniliklerle karşılaşıyoruz. Ben de hem o yenilikleri tanıtmak hem de meraklılarına estetik sektöründeki popüler uygulamalar hakkında bilgi vermek için yazılar yazmaya başladım. Her ay yeni bir yazıyla Grey Dergi okurlarıyla buluşuyorum."

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Luva Klinik’in yöneticisi Merve Çolak Dereli’den estetik yazıları
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