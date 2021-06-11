Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü? Uzman isim açıkladı: Bu belirti varsa…

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs vakalarının değerlendirildiği toplantıda yeni bir virüsle daha mücadelede olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de iki kişi Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs de bir kişiden onlarca kişiye bulaşmış ve dünya genelinde bir salgın haline dönmüştü. Maymun Çiçeği Virüsü'nün Orta ve Batı Afrika ülkeleri dışında ilk kez farklı bir ülkede görülmesi endişeye neden oldu.

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Maymun Çiçeği Virüsü poksvirüs ailesinden bir DNA virüsüdür. Koronavirüs, RNA virüsü olması nedeniyle varyanta sebep olup hızla salgına neden oldu ancak Maymun Çiçeği Virüsü DNA virüsü olduğu için varyant ve mutasyon ihtimali yok. İnsanlarda ve hayvanlarda farklı hastalıklara sebep olur. Poksvirüs; maymunlarda, sıçanlarda, farelerde ve küçük memeli hayvanlarda görülüyor. Maymun Çiçeği Virüsü de poksvirüsün türlerinden biridir. Bu virüs 1970'lerde yani 50 yıl önce Nijerya, Orta Afrika ve Batı Afrika ülkelerinde etkili oldu. Şu an endişeye neden olan durum İngiltere'de görülmesi. İngiltere Hükümeti henüz hangi ülkeden gelen kişilerde görüldüğünü ve yaş aralığını açıklamadı. İngiltere'de görülen iki kişi de Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle vefat etti." dedi.