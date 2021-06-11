Maymun Çiçeği Virüsü Türkiye’de görüldü mü? Uzman isim açıkladı: Bu belirti varsa…

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock koronavirüs vakalarının değerlendirildiği toplantıda yeni bir virüsle daha mücadelede olduklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, İngiltere'de iki kişi Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs de bir kişiden onlarca kişiye bulaşmış ve dünya genelinde bir salgın haline dönmüştü. Maymun Çiçeği Virüsü'nün Orta ve Batı Afrika ülkeleri dışında ilk kez farklı bir ülkede görülmesi endişeye neden oldu.
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Maymun Çiçeği Virüsü poksvirüs ailesinden bir DNA virüsüdür. Koronavirüs, RNA virüsü olması nedeniyle varyanta sebep olup hızla salgına neden oldu ancak Maymun Çiçeği Virüsü DNA virüsü olduğu için varyant ve mutasyon ihtimali yok. İnsanlarda ve hayvanlarda farklı hastalıklara sebep olur. Poksvirüs; maymunlarda, sıçanlarda, farelerde ve küçük memeli hayvanlarda görülüyor. Maymun Çiçeği Virüsü de poksvirüsün türlerinden biridir. Bu virüs 1970'lerde yani 50 yıl önce Nijerya, Orta Afrika ve Batı Afrika ülkelerinde etkili oldu. Şu an endişeye neden olan durum İngiltere'de görülmesi. İngiltere Hükümeti henüz hangi ülkeden gelen kişilerde görüldüğünü ve yaş aralığını açıklamadı. İngiltere'de görülen iki kişi de Maymun Çiçeği Virüsü nedeniyle vefat etti." dedi.
HAYVANLAR ALEMİNDE HASTALIK YAPABİLEN EN BÜYÜK VİRÜS OLARAK BİLİNİYOR
"Kongo, Orta Afrika, Nijerya'da görülen Maymun Çiçeği Virüsü vakalarının büyük kısmı ölümle sonuçlanıyor." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, ölüm oranının çok yüksek olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu; "Maymun Çiçeği Virüsü, hayvanlar aleminde hastalık yapabilen en büyük virüs olarak biliniyor. Teşhis, tedavi, ölüm oranı olarak değerlendirdiğimizde koronavirüsle benzer hiçbir yanı yok. Maymun Çiçeği Virüsü, hayvanlardan insanlara bulaşabilen bir virüs. Maymun, fare, küçük memeli hayvanlarla temas edildiyse veya bu hayvanlarla beslenme gibi bir durum varsa bulaş ortaya çıkıyor. Koronavirüs veya Maymun Çiçeği Virüsü başta olmak üzere tüm virüslerden korunmanın en önemli yolu su ve sabundur. Hijyen birçok virüse karşı korunmamız için en önemli şarttır."
ŞÜPHELİ KİŞİLERİN 16 GÜN KARANTİNAYA ALINMASI GEREKİYOR
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Maymun Çiçeği Virüsü, solunum, temas, tükürük yoluyla insandan insana bulaşabilir. Maymun Çiçeği Virüsü vücuda girdiğinde 6-16 gün arasında kuluçka süresi var. Bu nedenle şüpheli kişilerin 16 gün karantinaya alınması gerekiyor." dedi.
Prof. Dr. Vefik Arıca, Maymun Çiçeği Virüsü belirtilerini şöyle sıraladı;
"EĞER KAŞINTI VARSA ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK"
Prof. Dr. Vefik Arıca, "5-6 gün boyunca yüksek ateş görülüyor. Altıncı günden itibaren ateş düşüyor ve yüz, avuç içleri ayak tabanları başta olmak üzere vücudun belli yerlerinde deride döküntü oluyor. Bu döküntülerin en önemli özelliği kaşıntı olmaması ve kabuk bırakması. Eğer kaşıntı varsa durumun kritik olduğunu ve ölümcül olabileceğini gösteriyor. Kabuk bıraktıktan sonra 14-21 gün arasında iyileşme gerçekleşiyor. Ortalama iyileşme süresi 3 hafta diyebiliriz." diye konuştu.
İLACI VEYA AŞISI VAR MI?
"Daha çok Orta Afrika ve Batı Afrika tropikal orman ülkelerinde görüldüğü için herhangi bir tedavi veya aşı çalışması yok. Ancak, çiçek aşısının Maymun Çiçeği Virüsü üzerinde %85 oranında etkili olduğu biliniyor." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, hastalığın tedavisiyle ilgili şöyle konuştu; "Maymun Çiçeği Virüsü ihtimaline karşı riskli ülkelere gidilecekse seyahat öncesi çiçek aşısı vurulabilir. Maymun Çiçeği Virüsünün tıpkı koronavirüste gibi özel bir tedavisi yok ancak yüksek ateş düşürülür, oksijen yetmezliği varsa destek verilir veya vücutta başka bir hasar varsa ona yönelik tedavi planlanır."
TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ MÜ?
Prof. Dr. Vefik Arıca, "Maymun Çiçeği Virüsü bildirimi zorunlu olan hastalıklar arasında yer alıyor. Maymun Çiçeği Virüsü'nün Türkiye'de görüldüğüne dair henüz bir bildiri yok. Çiçek hastalığı da yıllardır ülkemizde görülmedi bu nedenle de aşısı da kaldırıldı. DSÖ tarafından Türkiye'ye 'Çiçek hastalığı yoktur' sertifikası verildi. Türkiye için şu an bir tehlike yok." dedi.
KİMLER RİSK ALTINDA?
Prof. Dr. Vefik Arıca Maymun Çiçeği Virüsü başta olmak üzere tüm virüslerin en çok etkilediği ve ölümle sonuçlandığı kişileri şu şekilde sıraladı;
SALGINA DÖNÜŞÜR MÜ?
"Koronavirüs gibi bir yayılım oldukça zor. Bunun iki önemli nedeni var" diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, iki önemli nedeni şöyle sıraladı;
"Orta Afrika, Batı Afrika, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye seyahat edenlerde sıraladığım herhangi belirti varsa mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Maymun Çiçeği Virüsü ülkemizde görülmediği için doktora mutlaka bu ülkelerden yakın zamanda seyahat ettiğini söylemelidir. Seyahat öyküsü varsa ve belirtiler ortaya çıkmışsa Maymun Çiçeği Virüsü olup olmadığını anlamak için test yapılıyor."