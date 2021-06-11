Sinovac ve BioNTech aşı randevusu nasıl alınır, başvuru nerede yapılır? 11 Haziran e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs aşılama sürecinde her hafta yeni bir yaş ve meslek grubuna geçiliyor. Son olarak bu hafta başı itibarıyla tüm öğretmenlere aşı randevu ekranı açıldı. Aşı olacak vatandaşların sayısı arttıkça, MHRS koronavirüs aşı randevu ekranı da araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı adımlarına göre, e-nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, e-devlet şifresi ile aşı randevu alma ekranı...

ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öğretmenler ve eğitim sektörü çalışanları, e-Devlet şifreleriyle Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna seçip buradan "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklamalıdır. Ardından BioNTech ve Sinovac aşıları arasından istenilen aşı seçilir. Daha sonra kişi, aşıyı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçer. Aşılar aile hekimliklerinde ya da hastanelerde yapılabilir.