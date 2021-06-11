Sinovac ve BioNTech aşı randevusu nasıl alınır, başvuru nerede yapılır? 11 Haziran e-Nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu alma oluşturma ekranı

Koronavirüs aşılama sürecinde her hafta yeni bir yaş ve meslek grubuna geçiliyor. Son olarak bu hafta başı itibarıyla tüm öğretmenlere aşı randevu ekranı açıldı. Aşı olacak vatandaşların sayısı arttıkça, MHRS koronavirüs aşı randevu ekranı da araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı adımlarına göre, e-nabız koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte, e-devlet şifresi ile aşı randevu alma ekranı...
ÖĞRETMEN AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öğretmenler ve eğitim sektörü çalışanları, e-Devlet şifreleriyle Merkezi Hastane Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Randevu Al" butonuna seçip buradan "Aşı Randevusu Al" seçeneğini tıklamalıdır. Ardından BioNTech ve Sinovac aşıları arasından istenilen aşı seçilir. Daha sonra kişi, aşıyı olmak istediği sağlık kuruluşunu seçer. Aşılar aile hekimliklerinde ya da hastanelerde yapılabilir.
E-NABIZ İLE ÖĞRETMENLER İÇİN AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMA EKRANI
Aşı randevusu Turkiye.gov.tr üzerinden, e-Devlet mobil uygulamasından, Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden alınabilmektedir. Aşı randevusu oluşturmak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.
E-NABIZ İLE AŞI RANDEVUSU OLUŞTURMAK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL HASTANELERDE AŞI İÇİN ÜCRET ALINIYOR MU?
Vatandaşlar aşı randevusu için sağlık merkezini ve aşı tipini seçme hakkına sahiptir. Bu noktada sağlık merkezlerinde yoğunluk oluşmaması adına özel hastaneler de koronavirüs aşısı hizmeti vermektedir. Ancak özel hastaneler ve kuruluşlar koronavirüs aşısı için bir ücret talep etmemektedir.