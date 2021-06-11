Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, yaklaşık 2 milyar yetişkin obezite ile yaşamını sürdürürken, Türkiye'de ise obez bireylerin oranı yüzde 22'lere ulaştı. Beslenme ve Diyet Bölümünden Uzm. Dyt. Işınsu Köksal, harcanandan fazla enerji alımının vücutta yağ artışına ve obeziteye neden olduğunun altını çizerek, obezitenin birçok fiziksel ve psikolojik rahatsızlığa yol açtığını aktardı.

Sağlıklı beslenmenin ve kilo vermenin püf noktaları hakkında bilgi veren Köksal, bir insanda yaklaşık olarak 30-40 milyar yağ hücresi bulunduğunu, yemekten alınan ancak anlık olarak vücut için kullanılmayan kalorilerin, ileri dönemlerde enerji olarak kullanılabilmesi için yağ hücresine dönüştürülerek depolandığını bildirdi.

VÜCUDUN HARCADIĞINDAN FAZLA ENERJİ ALIMI...

Köksal, vücudun harcadığından fazla enerji alımının, vücutta yağ artışına neden olarak insulin direnci, diyabet, kalp-damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, hipertansiyon, kalp krizi, safra kesesi iltihaplanması gibi problemleri ortaya çıkarabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hastalıkların yanı sıra güven kaybı ve depresyon gibi olumsuz etkilerin de obezite ile beraber gelme ihtimali yüksek. Obezitenin temel sebeplerini, fiziksel aktivite eksikliği, hormonal bozukluklar, vitamin ve mineral eksikliği, diyabet, hipoglisemi, hipotiroidi, depresyon ve obeziteye genetik yatkınlık olarak sıralayabiliriz, yanı sıra sağlıksız beslenmeyi ise ayrıca vurgulamak gerek.

Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmak ve aynı zamanda alınan kalori miktarını kısıtlamak obezitenin giderilmesinde en önemli yol. Şok diyetler yapmak yerine ayda 3-5 kg arasında kilo vermek sağlıklı bir şekilde kilo kaybı sağlar. Şok diyetlerle verilen kiloların büyük bir kısmı, birkaç ay içerisinde geri alınıyor. Şok ve bilinçsiz diyetler, hormon dengesizliğine yol açıyor."