Kronik hastalara verilen psikolojik destek ilaç değerinde

Kronik bir hastalıkla başa çıkmak bazen zor olabilir. Hayatının uzun bir dönemini hastalıkla, hastalığın gerektirdiği önlem ve tedavilerle geçirirken psikolojik desteğe ihtiyaç duyulabilir. Psikiyatrist Doç. Dr. Çiğdem Dilek Şahbaz kronik hastaların takibinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı ve 'psikolojik destekli programlar' hakkında bilgi verdi…

"Kronik bir hastalığım var ve hayatımı nasıl daha iyi hale getirebilirim?" diye soranların atabileceği en önemli adım, başa çıkamayacaklarını hissettikleri anda yardım istemeleridir. Erken harekete geçmek, kronik hastalığın etkilerini anlamaya ve onunla yaşamaya yardımcı olacaktır. Stresi yönetmeyi öğrenmek, hayata olumlu, fiziksel, duygusal ve ruhsal bir bakış açısı sağlayacaktır.

AMAÇ KRONİK HASTALARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Kronik hasta takibinde en önemli yaklaşım; bedensel, zihinsel, duygusal ve psikososyal olarak karşılanamamış ihtiyaçlar nedeniyle günlük hayatı bozulanları destekleyici bir ortamda kapsamlı değerlendirmek ve tedavi sağlamaktır. Bu ihtiyacın öneminden yola çıkarak hastanemizde kurduğumuz 'Psikiyatri Kliniği' multidisipliner bakış açısıyla oluşturulan 'Hasta Konsültasyon Kiniği'nde amaç; sağlık sonuçlarını en iyi hale getirmek, stresle etkili bir şekilde başaçıkmak ve duygusal direnci artırmak için beceri ve davranışları güçlendirmek.

KONSEYDE TAKİP EDİLİYOR

Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği'nde kronik sağlık sorunları olan hastalar alanında uzman ve tecrübeli psikiyatri, onkoloji, hematoloji, romatoloji, algoloji, cerrahi ve dahiliye uzmanlarından oluşan konseyde değerlendiriliyor ve ilgili hekimlerle işbirliği içinde kapsamlı ve kişiye özel bakım sunuluyor. Klinikte psikiyatri uzmanı başkanlığında hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik tedavi planlanıyor. Klinikte konsey değerlendirmesi, tıbbi destek planlaması, bireysel psikolojik danışmanlık, destekleyici terapi grupları, deneyim paylaşım grupları, aile ve çift danışmanlığı ve sanat terapisi gibi çeşitli programlar bulunuyor.

DESTEKLEYİCİ, ÖZENLİ VE YAPILANDIRILMIŞ BİR YAKLAŞIM

Zihin ve beden arasında güçlü bir bağ bulunuyor. Bundan da yola çıkılarak oluşturulan programlar bireyin yaşam kalitesini iyileştirmek için güçlü yönlerini ve kaynakları birleştirmesine, genel refahını iyileştirmesine yardımcı olmaya çalışıyor. Destekleyici, özenli ve yapılandırılmış bir yaklaşım, hastaların semptomlarını azaltmalarına, kaybettikleri özgüvenlerini yeniden kazanmasına ve daha yüksek işlevsellik düzeyine ulaşmasını amaçlıyor. Program genel olarak, kronik hastalıklara sahip bireylerin işe dönmelerine, günlük aktivitesine devam etmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

SADECE HASTAYA DEĞİL HASTA YAKINLARINA DA DESTEK

Türkiye'de bir ilk olarak projelendirilen 'Kronik Hasta Konsültasyon Kliniği', yüksek kaliteli, kişiye özel, davranışsal ve psikolojik sağlık hizmeti sunmayı amaçlıyor. Kronik hastalıklarda, stres yaşamla ilgili duyguları şekillendirebilir ve tıbbi tedavinin önünde bir engele dönüşebilir. Ayrıca aile üyeleri de yakınının kronik sağlık sorunlarından etkilenir, ilişkiler yıpranır ve zaman içinde kayıplar başlayabilir. Kronik bir hastayı tedavi etmedeki ilk adım, programı tamamlamada kişisel hedeflerini belirlemek için eksiksiz bir medikal ve psikososyal değerlendirmeyi beraber yapmaktır.

YAZAR EBRU UYGUN DA DESTEK VERİYOR

Yazar ve sanatçı Ebru Uygun; kronik rahatsızlıkları nedeniyle hayatının belirli kesitlerini hastane odalarında geçirmiş bireylerden. Hayatının büyük bir bölümünü ele geçiren kronik rahatsızlıklar nedeniyle genelde izole bir yaşam alanı oluşturan Uygun, doğru yönlendirmeler ile hastalıklarını kabul edip, kendi içsel bir yolculuğuna çıkarak sürecini bir kazanıma dönüştürdü ve şifasını çıktığı yolculuğunda buldu. Şimdi bu yolculuktaki deneyimini ve aldığı eğitimlerle harmanladığı yaşanmışlıklarını Program Koordinatörü Doç. Dr. Çiğdem Dilek Şahbaz süpervizörlüğünde kronik hastalara danışmanlık yapacak.