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Giriş Tarihi: 14.6.2021 10:41

Aşıya talep yoğun

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Aşıya talep yoğun

ile mücadele kapsamında birçok meslek grubu ile 40 yaş ve üstü vatandaşlar için aşı hakkı tanınmasıyla yüzbinler, aşı olabilmek için hastanelere giderek uzun kuyruklar oluşturdu. Aşı öncesinde kendilerine sunulan onay formlarını dolduran vatandaşlar, aşılama bittikten sonra kısa bir süre için müşahade altında tutuluyor ve ardından evlerine dönüyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, berberler ve taksi şoförleri gibi birçok meslek grubunun yanı sıra 40 yaş ve üstü vatandaşlara da aşı hakkı tanındığını duyurmuştu. e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alan yüzbinlerce vatandaş aşı olabilmek için soluğu hastanelerde aldı. Aşılama öncesinde için hazırlanan bilgilendirme ve onay formunu dolduran vatandaşlar odaları önünde sıraya girerek aşı için beklemeye koyuldu. Sırası gelen vatandaşlar önce aşılarını oldu ardından da tedbir amaçlı olarak yarım saatlik süre boyunca hastane koridorlarında müşahade altında tutuldu. Aşılamanın ardından herhangi bir yan etki göstermeyen vatandaşlar hastanelerden çıkarak evlerine döndü.

HIZLICA ATLATMAMIZ LAZIM

Aşı olabilmek için 'ne gelen "Ben şoförlük yapıyorum, aşı hakkım gelince hemen randevu aldım, hastaneye geldim. Burada BioNtecH için onay formu verildi, doldurdum ve aşımı oldum. Şu an tedbir amaçlı burada bekliyorum. Aşılama işi maske ve mesafe gibi çok önemli. Yaş sınırının düşürülmesi ve bazı meslek gruplarının aşılamada öncelik kazanması önemli bir adımdı. Bu işi hızlıca atlatmamız lazım, tüm dünya olarak canımız çok yandı" diye konuştu.

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Aşıya talep yoğun
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