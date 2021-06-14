Aşıya talep yoğun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, berberler ve taksi şoförleri gibi birçok meslek grubunun yanı sıra 40 yaş ve üstü vatandaşlara da aşı hakkı tanındığını duyurmuştu. e-Nabız ve Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevularını alan yüzbinlerce vatandaş aşı olabilmek için soluğu hastanelerde aldı. Aşılama öncesinde BioNTecH için hazırlanan bilgilendirme ve onay formunu dolduran vatandaşlar Koronavirüs aşı odaları önünde sıraya girerek aşı için beklemeye koyuldu. Sırası gelen vatandaşlar önce aşılarını oldu ardından da tedbir amaçlı olarak yarım saatlik süre boyunca hastane koridorlarında müşahade altında tutuldu. Aşılamanın ardından herhangi bir yan etki göstermeyen vatandaşlar hastanelerden çıkarak evlerine döndü.

HIZLICA ATLATMAMIZ LAZIM



Aşı olabilmek için Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne gelen Murat Çamlıca "Ben şoförlük yapıyorum, aşı hakkım gelince hemen randevu aldım, hastaneye geldim. Burada BioNtecH için onay formu verildi, doldurdum ve aşımı oldum. Şu an tedbir amaçlı burada bekliyorum. Aşılama işi maske ve mesafe gibi çok önemli. Yaş sınırının düşürülmesi ve bazı meslek gruplarının aşılamada öncelik kazanması önemli bir adımdı. Bu işi hızlıca atlatmamız lazım, tüm dünya olarak canımız çok yandı" diye konuştu.