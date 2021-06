Kaygı ve strese karşı evcil hayvan sahiplenin

Tüm dünyada etkisini gösteren korona salgınının, yaşamımızın bir anda değişmesine neden olan en belirgin engeli sosyalleşme ve sosyal yaşam üzerindeki olumsuz etkileridir. Şimdiye kadar hiç de alışık olmadığımız sosyal mesafe, izolasyon gibi kavramlarla tanışıp hayatlarımızı eve sığdırmaya çalıştığımız günlerde en çok ilişki ve bağ kurma ihtiyaçlarımız engellendi. Uzman Klinik Psikolog Emel Güler, pandemide evcil hayvanların hayatımıza olumlu katkısı hakkında bilgiler verdi...

"Uzun süreli kapanmaların olduğu sosyal izolasyon sürecinde, kaygı, stres gibi olumsuz duygularla baş etme becerileri olarak bilinen psikolojik sağlamlığın önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Korona salgınının psikolojik etkileri her yaş grubu için farklılık gösterse de, sosyal izolasyonda her yaş grubu için bağ kurma ve ilişki içinde olma ihtiyacının ortak olduğunu biliyoruz. Bu ihtiyacının karşılanmasında ortak bir çözüm arayışı olarak evcil hayvan edinmenin arttığı gözlemleniyor. Yakın ilişkilere yönelik evrensel eğilimimizin kısıtlandığı bu dönemde, bu ihtiyacı karşılamada oldukça etkili olduğu bilinen evcil hayvanların tercih edilmesi de şüphesiz çok anlamlı. Evcil hayvanlar ile insanlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar her geçen gün artarken korona döneminde bu ilişkinin daha etkili ve anlamlı olduğu söylenebilir. Evcil hayvanların terapötik etkilerinin olduğunu gösteren birçok çalışma bulunmaktadır. Fiziksel ve psikolojik sorunlarda hayvan destekli terapilerin oldukça önemli etkileri vardır. Evcil hayvanlarla kurulan ilişkinin empati, iletişim becerileri, sosyal beceri gelişimini arttırarak olumlu kişilik özellikleri geliştirmeye katkıları bulunmaktadır. Evcil hayvanlarıyla güçlü bağı olan yaşlıların diğerlerine göre depresyon ve anksiyete semptomlarını daha az yaşadıkları, kanser hastalarının daha az kaygı ve stres yaşadıkları, diğerlerine göre depresyona girme oranlarının daha az olduğu görülmüştür. Bu olumlu etkilerin nasıl ortaya çıktığına bakıldığında, hayvanla kurulan ilişkinin, dopamin ve endorfin gibi mutluluk hormonlarının düzeylerini arttırarak, stres ve anksiyete düzeyini azalttığı görülmüştür. Hatta evcil hayvan ile insan arasında kurulan 'bağlanma' niteliğinin, insan insana kurulan "bağlanma" ile benzer niteliklere sahip olduğunu bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Evcil hayvana bağlanmada kaygılı bireylerin bağlanma düzeyinin diğerlerinden daha yüksek olduğunu göz önüne aldığımızda, kaygı ve stresin arttığı bu dönemde evcil hayvanların daha çok tercih edildiğini ve oldukça önemli bir destek mekanizması olduklarını söylemek mümkündür. İnsan insana desteğin sınırlı olduğu korona salgınında, evcil hayvanlara yönelik ilginin artması, bağlanmanın iyileştirici gücünü göstermesi bakımından da oldukça anlamlı."