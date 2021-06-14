Sağlıkta doğru bilinen yanlışlar öldürücü olabilir

Eczacı Mustafa İsmet Erdoğan, toplumda sağlık okuryazarlığının günümüzde büyük önem arz ettiğini belirterek, kulaktan dolma bilgilerle uygulanan tedavilerin ve 'yüzde 100 doğal', 'bitkisel' denilerek insanlara sunulan ürünlerin bilinçsiz kullanımının büyük tehlikeler yarattığını söyledi.

Kamu ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sağlık alanında toplumu bilgilendirmesi, yönlendirmesi ve eğitmesinin öneminin artık çok daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Erdoğan, "Dünya genelinde KOVID-19'a karşı alınacak önlemlerin yeterince bilinmemesi, önlemler konusunda yeterince hassas davranılmaması adeta panik havasının oluşması da bu konunun önemini ortaya koymuştur. Bunun aşılması için sağlık okuryazarlığının, hatta kurumsal sağlık okuryazarlığının önemini artırmıştır" diye konuştu.

Toplumda pek çok konuda olduğu gibi sağlık alanında da kulaktan duyma bilgilerin gerçekmiş gibi gösterildiğini vurgulayan Erdoğan, "Son yıllarda ilaç benzeri şeyler için 'yüzde 100 doğal', 'bitkisel ve çok yararlı' türü ifadeleri çokça duyuyoruz. Oysa sağlıklı yaşam için kullanılacak bir ürünün yüzde 100 doğal olması zararsız olduğu anlamına gelmez. Buna en iyi örnek zakkum ağacının yapraklarıdır, zehirli mantarlardır. Bunlar da yüzde yüz doğaldır bitkiseldir. Ama zehirlidir" dedi.

Sağlık alanındaki ciddi bir yanlışın da vitaminler olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Yıllardır hep söylenen 'Ülkemiz sebze meyve cennetidir, vitamin kullanmaya ne gerek var? Bolca meyve yiyin' sözleri de ciddi bir yanlış içeriyor. Ülkemizin bu açıdan zenginliği doğru ama 1 gram C vitamini almak için kaç kilogram portakal limon ya da maydanoz yenmesi gerektiğini bilen yok. Ya da bu ürünlerle birlikte alınan şeker miktarını dikkate alan yok. Bu konular öyle söylendiği gibi kolay değil. İşte bunları bilmek sağlık okuryazarlığının ta kendisidir" diye konuştu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR

Sağlık alanında doğru bildiğimiz yanlışlardan birinin de "tuzu hayatımızda çıkarmalıyız" ifadesi olduğunu anlatan Erdoğan, "Oysa bilinmesi gereken aşırı tuz tüketiminden kaçınılmasıdır. Herkesin metabolizma hızı farklıdır. Kişilerin terleme ve tuz kaybetme hızı değişiklik gösterdiği için tuz tüketimi de farklıdır. Dolayısı ile günlük tuz ihtiyacınız yaşam kaliteniz ile doğru orantılıdır. Yine zayıflama konusu da başlı başına yanlışlıklarla dolu bir alan. Fazla kilolarından şikâyetçi olan ve diyet yapan kişilerin yaptığı yanlışlardan biri de uzun süreli açlıkla kilo verebileceklerini düşünmeleridir" dedi.

MUTLAKA DOKTORA GİDİN

Direk tedaviye yönelik yanlışlara da dikkat çeken Erdoğan, "Bazı cilt hastalıklarında sarımsak sürülmesi, vücudun çizilip kanatılması da tehlikeli bir durum. Yapılması gereken herhangi bir hastalığı veya şikâyeti olan kişinin mutlaka bir hekime başvurup muayene olması ve hekim tarafından verilecek tedaviyi uygulamasıdır. Bu alanda kamu tarafından toplumun daha çok bilinçlendirilmesi hatta gerekli olması halinde okullarda 'sağlık okuryazarlığı' şeklinde bir ders konulmasıdır" diye konuştu.