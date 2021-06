Uzmanından sınav esnasında motivasyonun dağılmaması için öneriler

Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh adayların her şeyden önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Her şeyden önce kendinize güvenin. Özgüven, hemen hemen her şeyin anahtarıdır. Özgüven sayesinde başarısızlık, korku olmaktan çıkabilir. Gözetmen öğretmenin duyurularını dikkatle takip edin. Sınav kâğıdına kişisel bilgilerinizi doğru kodladığınızdan emin olun. Sınavda test çözmeye başlarken deneme sınavlarında ilk çözdüğünüz test hangisiyse ondan başlayın, hiç kullanmadığınız bir sıralamayı denemeyin. Unutmayın ki sınav başladığında heyecanınızın yüksek seviyede olması gayet normaldir. Kısa süre sonra heyecanınız normal seviyeye gelecektir'' diye konuştu.

SINAV ESNASINDA SÜREKLİ SAATE BAKMAYIN

Sınav anında dikkat dağınıklığı yaşayabilecek olan adaylara da önerilerde bulunan Tuğba Zırıh şu ifadeleri kullandı:

''Dikkat dağınıklığı yaşadığınızda, başınızı soru kitapçığından kaldırarak kısa bir mola verin. Nefes ve göz egzersizleri yapın. Bu durum, dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı olacaktır. Sürekli saate bakmayın, belli zamanlarda süre kontrolü yapın. Zor veya kolay diye soru ayrımı yapmadan test içerisindeki her soruya aynı ciddiyetle yaklaşın.''

SINAV ANINDA SORU ÇÖZERKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Adayların sınav anında soru çözerken dikkat etmeleri gereken noktalara değinen Zırıh, ''Soruda sizden ne isteniyorsa -ne eksik ne fazla- sadece istenileni düşünmelisiniz. Yani soruları kendi fikrinize göre değil, sınav mantığı ve bilgisi doğrultusunda çözün. Bazı soruları, yanlış şıkları eleme yöntemi ile cevaplandırabilirsiniz. Sorunun cevabı hakkında hiçbir fikriniz yoksa işaretleme yapmayın'' dedi.

CEVAP KAĞIDINA KODLAMAYI SON ANA BIRAKMAYIN

Sınavda, soruları doğru cevaplamak kadar cevapları optik forma doğru bir şekilde kodlamak da bir o kadar önemlidir diyen Zırıh adayların cevaplarını cevap kağıdına kodlarken nelere dikkat etmeleri gerektiğini ise şöyle sıraladı:

''Sınavda kodlama yaparken mutlaka dikkatli olun, kaydırma yapmamaya özen gösterin. Cevap kâğıdına yanıtlarınızı anında ya da her sayfa sonunda kodlayabilirsiniz. Eğer optiğe kodlamayı son ana bırakırsanız dikkatiniz dağılabilir, kaydırma yapma riskiniz artar. Ayrıca kodlama yapmak için zamanınız kalmayabilir. Daha sonra kodlama yaparken soruların numaralarını ve bölümlerini her seferinde kontrol edin. Yani işaretleme yaptığınız cevap bölümünün çözdüğünüz testle aynı olduğundan emin olun. Örneğin, Türkçe soru yanıtlarının cevap kâğıdında Türkçe bölümüne kodlanması gibi. Cevaplarınızı kodlarken lütfen dikkatli olun çünkü her sınavda adayların yaklaşık yüzde 15'i kaydırma nedeniyle problem yaşamaktadır.''