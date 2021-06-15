Aşı randevusu nasıl alınır, koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz için veya ilk kez aşı randevusu almak isteyenler, gerekli adımları merak ediyor. Peki Aşı randevusu nasıl alınır? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte aşı randevusu alma ekranı!

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken aşı randevusu alma işlemleri merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;