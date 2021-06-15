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Haberler Sağlık Haberleri Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? Telefonla ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru nasıl yapılır, iptal edilir mi?
Giriş Tarihi: 15.6.2021 07:09 Son Güncelleme: 15.6.2021 15:04

nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? Telefonla ALO 182, E nabız ve koronavirüs aşı randevusu başvuru nasıl yapılır, iptal edilir mi?

Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? Telefonla ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru nasıl yapılır, iptal edilir mi?

ile koronavirüs alma işlemleri yoğun olarak gündemde kalmaya devam ediyor. Aşılama programına neredeyse her gün yeni meslek grupları dahil ediliyor. Risk gruplarına göre belirlenen corona virüs aşı randevu programında sırası gelen vatandaşlar, e-nabız sistemine e-Devlet aracılığıyla giriş yaparak ya da ALO 182'yi arayarak aşı randevusu oluşturuyor. Bu bilgiler ışında ? ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte

nasıl alınır, koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. tarafından Sinovac ve Biontech - Pfizer aşı seçenekleriyle, hak sahibi olanlara aşılama faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. İlk doz aşısını olanlar ikinci doz için veya ilk kez aşı randevusu almak isteyenler, gerekli adımları merak ediyor. Peki ? ALO 182, E nabız ve koronavirüs aşı randevusu başvurusu nasıl yapılır, başvuru iptal edilir mi? işte aşı randevusu alma ekranı!

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Salgınıyla mücadelede aşı çalışmaları için faaliyetler tüm hızıyla sürerken merak ediliyor. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilirken detaylı bilgiler şu şekilde;

KORONAVİRÜS AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR, ŞARTLARI NELERDİR VE KİMLER ALABİLİR?

Turkiye.gov.tr ya da e-Devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümüne MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

AŞI RANDEVUSU İPTAL EDİLİR Mİ?

Belirlenen tarihte aşı randevusuna gidemeyecek olan vatandaşlar aşı randevusunu MHRS ve e-Nabız sistemi üzerinden iptal etme şansı var.

Sinovac mı Biontech mi daha iyi? Koronavirüs aşısı yan etkileri neler, hangi aşı daha güvenli? Hangi aşıyı seçmeliyim?

AŞI RANDEVU TELEFONLA NASIL ALINIR?

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

MHRS AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamaya kişisel bilgilerle giriş yapıldıktan sonra MHRS aşı randevusu alma ekranı üzerinden istenilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

E DEVLET İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

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Aşı randevusu nasıl, nereden yapılır, başvuru nereden alınır? Telefonla ALO 182, E nabız ve MHRS koronavirüs aşı randevusu başvuru nasıl yapılır, iptal edilir mi?
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