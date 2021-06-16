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Giriş Tarihi: 16.6.2021 08:50 Son Güncelleme: 16.6.2021 08:50

nelerdir, nasıl anlaşılır? Koronavirüs belirtileri değişiyor! Mutasyonlu koronavirüs daha mı tehlikeli?

Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Koronavirüs belirtileri değişiyor! Mutasyonlu koronavirüs daha mı tehlikeli?

Dünyaya yayılım hızı yüksek olan koronavirüs belirtileri binlerce kişinin gündemine geliyor. Salgınla mücadelede aşılama çalışmaları devam ederken İngiltere temaslı dünyada yayılan olarak adlandırılan virüsün daha hızlı yayıldığı ortaya çıkmasıyla nelerdir, tedavisi var mı, mutant virüs nasıl anlaşılır gibi pek çok soruya yanıt aranıyor. Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken İngiltere’de yapılan son araştırmaya göre, ölümcül Hint varyantı sonrası yenileri listeye eklendi. İşte mutasyonlu koronavirüs belirtileri ve bilinmeyen tüm detaylar…

ile ilgili sorgulamalar her geçen gün artıyor. Yeni tip corona belirtileri kişiden kişiye değişiklik gösterirken en büyük belirtinin tat- duyu kaybı olduğu biliniyor. Vatandaşlar koronavirüsü mutasyonlu virüsten ayıran belirtileri merak ederken yapılan araştırmalara göre genellikle "yüksek ateş ve nefes darlığı" olarak bilinen semptomlar haricinde virüsün birçok farklı belirtisinin de bulunduğu tespit edildi. Her yaştan kişiye kolaylıkla bulaşabilen virüsün soğuk algınlığı ile kendini gösterdiğini ifade edilse de birçok belirtisi bulunuyor. Peki en çok görülen koronavirüs belirtileri nelerdir, mutasyonlu koronavirüs belirtileri nasıl anlaşılır? İşte en son yapılan araştırma sonucunda ortaya çıkan corona belirtileri…

MUTASYONLU KORONA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Salgın tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken çeşitli belirtiler nedeniyle vatandaşlar mutasyonluvirüs ve koronavirüs arasındaki farkı belirti farkını merak ediyor. Bir organizmanın genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik olarak adlandırılan mutasyonlu koronavirüs hakkında gelişmeler takip edilmeye devam edilirken mutasyonlu koronavirüs belirtileri ile ilgili ayrıntılar şu şekilde;

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ DEĞİŞİYOR!

Hürriyet'te yer alan habere göre; virüs ile ilgili çok konuşulacak yeni bir araştırma İngiltere'den geldi. Bugüne kadar yapılan en detaylı araştırmalardan birisi olan çalışma kapsamında Kovid-19 geçiren hastalarda görülen en yaygın belirtiler netlik kazandı.

İngiltere'nin önde gelen eğitim kurumlarından King's College London'da görev alan bilim insanları, hastalığın 'şimdi farklı davrandığını'nın altını çizdi. Bilim insanları Mayıs ayının başından beri hızla yayılan Hint Varyantı'nın semptomlardaki değişikliğin arkasındaki neden olabileceğine inanıyor.

Yapılan araştırmaya göre, artık daha az insan tat alma duyularını kaybettiklerini bildiriyor. Aynı araştırmaya göre, enfekte olan genç insanlar artık daha hafif soğuk algınlığı semptomları gösteriyor.

MUTASYONLU KORONAVİRÜS NEDİR?

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

Mutasyonlu virüsten dolayı hastalar daha sıkı bir şekilde takip edilirken doktor tavsiyesi üzerine tedavi yöntemleri uygulanıyor.

MUTANTLI VİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

-Eski virüse göre çok daha bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebiliyor.

-Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Tam da nedeni belli olmayan semptomlar

MUTASYON NEDİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı COVID-19 Sözlüğü'nde yer alan bilgilere göre mutasyon;

Bir organizmanın veya virüsün genetik materyalinde meydana gelen kalıcı değişiklik.

RNA virüslerinde DNA virüslerine oranla çok daha fazla mutasyon meydana gelir. SARS-CoV-2 bir RNA virüsüdür.

Mutasyon ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona uğramış organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonların genler üzerindeki zararlı etkileri nedeniyle, organizmalar mutasyonları gidermek için DNA onarımı gibi mekanizmalara sahiptir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),koronavirüs semptomlarına 6 madde daha ekledi. Koronavirüsün belirtileri yalnızca ateş, öksürük ve nefes darlığı olarak biliniyordu. Ancak CDC, hastalığın belirtilerine 6 madde daha ilave etti.

CDC'nin belirlediği Covid-19'un göstergesi olabilecek semptomların son listesi şöyle:

* Ateş

* Öksürük

* Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü

* Üşüme

* Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

* Kas ağrısı

* Baş ağrısı

* Boğaz ağrısı

* Tat ve koku alma kaybı

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Mutasyonlu koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Koronavirüs belirtileri değişiyor! Mutasyonlu koronavirüs daha mı tehlikeli?
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