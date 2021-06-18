Delta varyantı dördüncü dalgaya sebep olur mu? Uzman isim Eylül ayına dikkat çekerek uyardı…

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede sona yaklaşıldı ancak delta varyantı endişeye neden oldu. Delta varyantıyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hindistan'da görülen Kovid-19'un "Delta" varyantının, İngiltere varyantı olarak bilinen "Alfa" varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu, hastaneye yatışları iki kat arttırdığı ve aşıya karşı daha dayanıklı olduğu ama aşıların tüm mutasyonlarda olduğu gibi Delta varyantına da etki ettiği tahmin ediliyor." diyerek açıklamalarını şöyle sürdürdü;

"Normalleşmeye başlayan ilk ülkelerden biri olan İngiltere'de daha hızlı yayılan Delta varyantı Türkiye'de, Nisan 2021 sonunda 5 vakada tespit edildiği açıklanmıştı. Ancak Türkiye'deki vakaların yüzde kaçının Delta varyantı kaynaklı olduğu şuan için bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Hindistan kaynaklı Delta varyantı şimdiye kadar 65 ülkede görüldü."