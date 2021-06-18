'Türkye Pandemi ile beraber sağlık turizminde en çok tercih edilen ülkelerden birisi oldu'

Türkiye; modern hastaneleri, yetişmiş insan gücü, alanında uzman doktorları, teknolojik altyapı ve tecrübe birikimi ile Avrupa standartlarında hizmet vermektedir. Türkiye coğrafi konumu, sahip olduğu sağlık kuruluşları, sektördeki yetişmiş ve eğitimli insan gücü, kaplıcaları ve doğal güzellikleri, 3 tarafının denizler ile çevrili olması ile sağlık turizmi açısından bir çekim merkezidir. Hem tarihi ile kültürel zenginliği, hem de sağlık alanındaki gelişmişlik seviyesi ile Türkiye, dünyanın 10 gözde ülkesinin içinde yer almaktadır. Türkiye, ileri teknoloji kullanan ve fiyat avantajı sunan sağlık tesisleri ile sağlık turizminin parlayan yıldızıdır.

Dünyada sağlık turizmi değerinin 200 milyar doların üzerinde, "Türkiye'de ise bu değerinin 3 milyar doların üstünde olduğu biliniyor. Sağlık turizminde 2023 yılında ülkemizin hedefi 2 milyon hastayla 20 milyar dolara ulaşmak. Bu pastanın en büyük kısmını Amerika ve Hindistan alıyordu. Ancak Pandemi döneminde bu iki ülkenin yaşadığı sorunlar, sağlık alanında yetersizliklerini göstermiş ve sağlık turizmi alanında tercih edilen ülke imajlarını zedelediği görülmektedir. Ülkemizde yoğun aşılama ve ülke bağışıklığının kazanılması ile birlikte, bütün dünya ülkeleri için zor geçen pandemi dönemini avantaja çevirerek , 2021 yılının ikinci yarısında yeni rekorlar kırmamız ve 2023 hedeflerine ulaşmamız için hiçbir neden yoktur.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIK TURIZMİ HACMİNİN YARISINI SAÇ EKİMİ VE ESTETİK CERRAHİ KARŞILIYOR

Ülkemizde sağlık turizmi oluşan bu hacmin yaklaşık %50 sini , son yıllarda gösterdiği büyük artışla saç ekim ve estetik cerrahi ameliyatları oluşturmaktadır. Türkiye son yıllarda sağlık turizminde dünyada ilk 5'te, saç ekimindeyse birinci sırada yer almıştır. Her yıl özellikle Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden binlerce turisti ağırlayan Türkiye'ye geçen yıl, 500 bin üzerinde turist saç ekimi için gelmiş ve ülke ekonomisine 1-1.5 milyar dolarlık getiri sağlamıştır.

Sanılanın aksine, saç ekimi için gelenlerin yüzde 50'si Orta Doğu ülkeleri olmadığını söyleyen Ahmet Gülşen, yarısının Avrupa ülkelerinden gelen turistlerin oluşturduğunu söyledi.

Ahmet Gülşen; Biz de Health in Globe ( Hair Trans Globe ) ailesi olarak , son birkaç yıldır stratejimizi Avrupa'ya yönelttik. İlk başlarda Körfez ülkelerinden çok misafir aldık fakat pandemi döneminin hemen öncesinde Avrupa'dan gelen misafirlerimizin sayısı Ortadoğu ülkelerinden gelen misafirlerimizi geçmeye başlamıştı. Afganistan, Irak, Libya , Somali , Kenya , Arnavutluk , Kosova, Almanya, İngiltere ve İspanya gibi yurtdışında açtığımız ofisler ve yaptığımız özel anlaşmalar ile pandemi sonrasında da yoğun bir çalışma programına hazırız.

Yasakların kalktığı ve normalleşme döneminin başladığı, ülkeler arası uçuşların tekrar yavaş yavaş açıldığı bu dönemde , Health in Globe ( Hair Trans Globe ) ailesi olarak, gelmek için bekleyen misafirlerimiz ile tekrar buluşmaya başladığımız için büyük bir sevinç içindeyiz. Her zaman en çok dikkat ettiğimiz hijyen tedbirlerimiz , bu dönem de artan ciddiyetle devam etmekte , misafirlerimize sağlıklı, güvenli ortamlarda işlemlerini gerçekleştirmeyiz .

Deneyimli kadromuz ile birlikte bütün yeni teknolojileri takip etmekte ve merkezimizde ivedilikle uygulamaya koymaktayız .