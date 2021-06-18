Ünal Demir, pandemi sürecinde evde saç boyamanın risklerine karşı uyardı

İlk defa saç boyuyanların, boyaya karşı alerjiniz olup olmadığını kesinlikle test etmeleri gerektiğini vurgulayan Ünal Demir; ''boya alerjinizin olup olmadığını anlamak için bileğinizin iç kısmında boya alerji testi yapabilirsiniz. Alerjiniz yoksa, boyama işlemine geçebilirsiniz. Saç boyarken saç bakımı ihmal edilmemelidir. Saçınızı boyamadan önce yıkamamanız gerekmektedir. Çünkü temiz saç, saç derinizi koruyan doğal yağların kaybolmasına neden olmaktadır. Yarı kalıcı boya kullanıyorsanız en az 12 ile 24 saat, kalıcı boya kullanıyorsanız en az 24 saat önce saç yıkanmış olmalıdır. Daha az sürede saç yıkamak, derinizi koruyan doğal yağları saç derinizden uzaklaştırır. Saç boyama sonrasında kutudan çıkan bakım kremini kullanmaya özen göstermelisiniz. Krem sayesinde renk kalıcılığı sağlar ve saç yumuşak olmasını sağlar'' dedi.

Ünal Demir Kimdir?

1989 doğumlu Ünal Demir yaklaşık 13 yıldır Most markasının işletmeciliğini yapıyor. Cadde, Bodrum, Bahçelievler ve Etiler'deki şubelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Ünal Demir dünyaca ünlü bir markanın yurt içi ve yurt dışında birçok etkinliğinin eğitimcisi olarak yer alıyor.