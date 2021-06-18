Yaz ishalleri tatilinizi mahvetmesin!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Aslan, sıcakların arttığı yaz günlerinde çocuklu aileleri yaz ishalleri konusunda uyardı. Aslan, çocukların nasıl beslenmeleri gerektiği konusunda tavsiyeler verdi…

Artan sıcaklarla birlikte çocuklarda sıvı kaybının başladığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Aslan, "Yüzey alanları çocukların erişkinlere göre daha büyük. Özellikle baş ve vücut oranları büyük olduğu için daha fazla güneş maruziyeti ve sıvı kayıpları oluyor. Dolayısıyla çocukların beslenmesinde ilk olarak sıvı kaybını engellememiz gerekiyor. Bu yüzden çocukların yeterince su içmelerinin destelenmesi önem arz ediyor. 1 yaşına kadar anne sütü alan bir çocuğa çok fazla su desteğine gerek görülmüyor. Çünkü anne sütünün yüzde 70'i sudan oluşuyor. Eğer çok sıcak bir ortamda yaşanıyorsa, çocuklara bir iki yudum kaynatılmış ve ılıtılmış su da verilebilir. 1 yaştan sonra ise su tüketim miktarını arttırmak gerekiyor. 1 yaştan sonra 500ml-1000ml gibi düzeylere çıkmak gerekiyor ve 5 yaşın üzerinden sonra da 1500-2000 ml sıvı alımını sağlamak gerekiyor. Ev yapımı limonata, ayran gibi içecekler de verilebilir." dedi.

AYRAN İÇİRİN, PİRİNÇ LAPASI YEDİRİN

Yavaş yavaş normalleşme dönemine girildiği bu günlerde dışarda yenilen yemeklerin hijyenine ve hangi malzemeden yapıldığına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aslan, "Özellikle aileler otel mutfaklarında sunulan açık büfelerin içeriklerine baksınlar. Örneğin; mayonezli gıdaların bekletildiğinde mikroorganizmalar ürettiğini biliyoruz. Onun dışında açık büfelerde sergilenen meyvelerin yıkanmama ihtimaline ya da neyle yıkandıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. Dışarıda ısıya maruz kalmış, saklama koşullarına uyulmamış gıdalar, çocukların bağırsaklarında ciddi bakteriyel enfeksiyonlara yol açabiliyor. Bu da yaz ishallerine sebep oluyor" dedi.

Basit ishaller de özellikle ilk etapta çocuğun sıvı alımının artırılmasını istediklerini belirten Aslan, "Su, ayran, limonata gibi bir içecekler ile sıvı alımını artırmak gerekiyor. Tuz kaybı olduğu için biraz daha tuzu artırılmış bir ayran, pirinç lapasını içine biraz da tuz koymak gibi basit, evde uygulanabilir önlemlerle yaz ishallerini geçirmeye çalışıyoruz. Eğer çocuk ağızdan verdiğiniz sıvıyı alamıyorsa, kusarak çıkarıyorsa, giderek göz küreleri çökmeye ve ağzı kurumaya başlamışsa, ishali durdurulamayan hale gelmişse ve bu şikâyetlere ateş eklendiyse veya dışkısında kan, mukus ve şiddetli karın ağrısı varsa mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor." şeklinde konuştu.

YAZ MEYVELERİ TÜKETİN

Anne ve babaların beslenme konusunda rol model olduklarını söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aslı Aslan, "Çocuklarımızı asitli içeceklerden uzak tutmamız gerekiyor. Bu noktada ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Onların da bu içecekleri tüketmemesi gerekiyor. Çünkü çocuklar her konuda olduğu gibi beslenme konusunda da aileleri örnek alıyor. Aileler yaz döneminde sağlıklı olarak çocuklarına sütten yapılmış dondurma verebilirler. Burada dikkat etmeleri gereken konu aşırıya kaçınılmaması. Çünkü 3 top dondurmanın yaklaşık kalorisi 200 kalori, bu da paketlilerde bazen 600 'e kadar çıkıyor. Bir çocuğun günlük kalori ihtiyacı 1200 kcal. Bunun yanında çocuklar için yaz meyvelerini önerebilirim." diye konuştu.