32 yıllık onkologdan kanser hastaları için başucu kitabı

Geçtiğimiz günlerde 8 sekiz onkoloji uzmanının bir araya gelerek kanser hastaları için seslendirdiği ve büyük beğeni ile karşılanan ''Yalnız Değilsin'' şarkısının söz ve müziğini yazan ünlü Onkolog Dr. Tayfun Hancılar, kanser hastaları için bir başucu kitabı yazdı. ''Kanser Bitti! Ya Şimdi'' kitabı aslında kanser hastaları kadar sağlıklı yaşamayı amaçlayanlar için de bir rehber niteliği taşıyor.r…

''Yazılmış birçok kanser kitabı, kanser tedavileri ve beslenme üzerine bilgiler içeriyor. Oysa bu kitap kanser hastalarının tedavileri sonlandıktan sonra nasıl yaşamaları gerektiğine dair bir yol haritası'' diye tanımlıyor kitabını Dr. Tayfun Hancılar.

Genellikle tedavileri esnasında yakın çevreleri ve doktorları tarafından bir koruma alanı içinde yaşayan hastalar, tedavi bittikten sonra aslında daha zor bir sürece, ve çoğunluklaa daha yalnız başlıyorlar ve akıllarında doğal olarak çok sayıda soru işareti taşıyorlar.

KANSER BİTTİ! YA ŞİMDİ?

KBu kitapta olabildiğince az tıbbi terim mler kullanılarak kanser hastalarının nasıl yaşamaları gerektiğine dair tavsiyeler yer alıyor. var. Kitap yeni süreçte nNasıl spor yapacaklarından, cinsel hayatlarını nasıl düzenleyeceklerine, ve elbette nasıl besleneceklerine kadar farklı konuda yol gösteriyor.

Kitapta aAynı zamanda cep telefonları, stres, güneş kremleri gibi güncel ve aslında toplumun genelini ilgilendiren konularda da gerekli bilgiler var.

Dr. Hancılar Konular anlatılırken zaman zaman 32 yıllık onkoloji geçmişinde yaşamında başından geçen anıları da kitabına ı eklemiş. keyifle okunur bir hale getirmiş.

Dr. Hancılar ''Bu kitabı gereksiz ve karmaşık bilgilerden arındırarak ve lafı dolandırmadan, en net, en anlaşılır şekilde yazmaya çalıştım. Masanın diğer yanındaki ciddi beyaz önlüklü doktor değil, yanlarındaki dostları olmaya çalıştım'' diye anlatıyor. kitabını.

KANSER HASTALARINDAN MEKTUPLAR

Kitapta aynı zamanda daha önce kanser tedavisi görmüş kanser hastalarının ilk ağızdan tedavi sonrası yaşadıkları süreçleri içeren mektuplar da var. Mektuplarda kanser hastalığını yaşayan hastaların tedavi bitiminden sonrası hissettikleri ve yaşadıkları anlatılıyor. ''Kanser Bitti! Ya Şimdi ''kitabı kanser tedavisi olanlar kadar sağlıklı yaşamaya önem verenler için de tavsiye ediliyor..

''Kanser Bitti! Ya Şimdi ''kitabı kanser tedavisi olanlar kadar sağlıklı yaşamaya önem verenlerin için de tavsiye ediliyor.