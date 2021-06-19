4 bebek büyüklüğündeki dev tümörden kurtuldu

Romanya'da yaşayan Lavinia Muntean, babası vefat edince üzüntüden 50 kilo verdi, fakat karın hala şiş kalmaya devam etti. Yapılan kontrollerde karnında 12 kiloluk tümör tespit edildi. Romanyalı doktorların riskli olduğunu düşünerek ameliyat etmediği Lavinia, karın içindeki dev tömüründen İstanbul'da gerçekleşen başarılı bir operasyonla kurtuldu. Eski sağlığına kavuşan Lavinia ülkesine mutlu bir şekilde döndü

45 yaşındaki Lavinia Muntean hep çok kiloluydu ama çok sevdiği babasını kaybedince hızla kilo vermeye başladı. 5-6 ay içinde 50 kilo verdi ama karnı bir türlü küçülmüyordu. Kendi zayıflamıştı ama karnı neredeyse 9 aylık hamile bir kadınınki kadar büyüktü. Bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan doktor ablası hemen ülkesindeki bir hastaneye koştu. Yapılan tetkiklerin ardından Lavinia'nın karnında 12 kiloluk dev bir tümör tespit edildi. Ülkesindeki doktorlar tömür çok büyük olduğu için ameliyatın riskli olduğunu söyleyince Lavinia kendini Türk doktorlara emanet etti.

TÜMÖR HAYATİ ORGANLARI BASKILIYORDU

Yapılan tetkik ve kontrollerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Yanar, 12 kiloluk dev tümörü ameliyatla çıkardı. Tümörün gerçekten çok büyük olduğunu, hayati organlara ve damarla baskı yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hakan Yanar: "Ameliyat çok başarılı geçti. Kalın bağırsak ve ince bağırsağın, sağ üreterin bir kısmını içine alan damarlarla çok yakın ilişkili 35x40 santim büyüklüğünde 12 kilo ağırlığında dev tümöral kitle çıkardık. Bir gün yoğun bakımın ardından ameliyat sonrası 4'üncü gün hastamızı sağlıkla taburcu ederek ülkesine gönderdik" dedi.

DOĞUM GÜNÜNDE YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Ülkesine sağlıkla döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Lavinia Muntean "Babamı kaybetmiştim ve çok acı çekiyordum. 50 kilo verdim ama karnım hamile gibiydi. Meğer karnımda 12 kiloluk bir tümör varmış. Türk doktorlara gerçekten hayatımı borçluyum. Ameliyattan sonra doğum günümde yoğun bakımdan çıktım. Bana ikinci bir hayat hediye ettiler diyebilirim. Mutlu ve sağlıklı bir şekilde ülkeme dönüyorum" diye konuştu.