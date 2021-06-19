Gümüş suyunun faydaları nelerdir? Gümüş suyu hangi rahatsızlığa iyi gelir?

Gümüş suyu, içinde gümüş parçacıkları bulunan bir sıvıdır ve faydaları olduğu bilinmektedir. Gümüş parçalar o kadar küçüktür ki çıplak gözle görülemezler, tıpkı içme suyu gibi görünürler. Yine de onu vücutla uyumlu kılan bu gümüş suyu formudur. Peki, yapılan araştırmalara göre, gümüş suyunun faydaları nelerdir ve nasıl kullanılması uygundur? Haberimizde, gümüş suyu faydaları ve bu sıvı hakkında merak edilen bilgiler yer alıyor.

Kullanımını/kullanımlarını kolayca anlamak için: gümüşle temas eden bakteri, mantar ve virüsler gümüş tarafından anında öldürülür. Tıbbi olarak onaylanmış gümüş ürünleri steril ekipman için standart olarak görmek için bir hastaneye bakmanız yeterlidir. Gümüş suyunun bu aynı antibakteriyel özelliği, onu akne, iyileşen yaralar ve cilt enfeksiyonları gibi cilt rahatsızlıklarında mükemmel bir topikal tedavi haline getirir.

Yüzyıllardır var olan doğal bir çare olarak hala evde yaygın olarak kullanılan bir ilaç değildir. Ancak antibakteriyel bir bileşen olarak kullanılması, onu kesikler ve sıyrıklar için ilk yardım çantanızın ideal bir üyesi yapar. Çevrimiçi olarak daha fazla bilgi ararsanız, gümüş suyunun dahili kullanımı için oldukça dayak yediğini çabucak öğreneceksiniz. Bazı nadir durumlarda ciltte geri dönüşü olmayan gümüş birikintileri bırakır. Ancak onaylı ürünlere bağlı kalırsanız, yalnızca faydasını görürsünüz. Gümüş suyu/gümüş hidrosol nedir?

GÜMÜŞ SUYU GÜVENLİ Mİ?

Gümüş suyu ciddi yan etkilere neden olabilir. En yaygın olanı, ciltte genellikle kalıcı olan mavimsi gri bir renk değişikliği olan argyria'dır.

Gümüş suyu, bazı antibiyotikler ve tiroksin (tiroid eksikliğini tedavi etmek için kullanılır) gibi bazı ilaçların zayıf emilmesine de neden olabilir.

FDA ayrıca 1999'da gümüş suyunun herhangi bir hastalığı veya durumu tedavi etmek için güvenli veya etkili olmadığı konusunda uyardı.

FDA ve Federal Ticaret Komisyonu, gümüş suyu ürünler hakkında yanıltıcı iddialarda bulundukları için bir dizi şirkete karşı dava açtı.

Argyria Hakkında Daha Fazla Bilgi

Gümüş, vücudun dokusunda birikebilir ve özellikle güneşe maruz kalanlarda olmak üzere cildin geniş alanlarında mavimsi gri bir renk değişikliğine neden olabilir.

İnsanlar ev yapımı ve ticari gümüş suyu ürünleri kullanarak argyria geliştirdiler.

Gümüş suyu Etkili mi?

Bilimsel kanıtlar, herhangi bir hastalık veya durum için gümüş suyu diyet takviyelerinin kullanımını desteklememektedir.

Gümüşün ağızdan alındığında bir faydası yoktur.

Gümüş, besin açısından gerekli bir mineral veya yararlı bir besin takviyesi değildir.

İnsanlar, genellikle küçük miktarlarda, hava, su ve yiyecek yoluyla ve takı yapımı veya lehimleme gibi belirli faaliyetlerde gümüşe maruz kalabilirler.

Gümüş suyu ürünler bazen homeopatik ilaçlar olarak satılmaktadır. Homeopati hakkında daha fazla bilgi için bkz. nccih.nih.gov/health/homeopati.

Topikal gümüş (ciltte kullanılır), yanıkları, cilt yaralarını veya cilt enfeksiyonlarını tedavi etmek için bandajlar ve pansumanlar gibi bazı uygun tıbbi kullanımlara sahiptir. Ayrıca yenidoğanlarda konjonktiviti (bir göz rahatsızlığı) önlemek için ilaçlarda bulunur.

GÜMÜŞ SUYU FAYDALARI

Yüzde yüz aydalı olduğuna dair yeterli kanıt olmamakla birlikte, kolloidal gümüş suyunun iyi geldiği rahatsızlıklar şu şekilde sıralanabilir.

Artrit.

Akciğerdeki ana hava yollarının şişmesi (iltihaplanma) (bronşit).

Mesane şişmesi (sistit).

Kan enfeksiyonu (sepsis).

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kronik yorgunluk sendromu (CFS).

Kistik fibrozis.

Şeker hastalığı.

İshal.

Sindirimi iyileştirmek.

Gıda zehirlenmesi.

Safrakesesi rahatsızlığı.

Belsoğukluğu.

Saman nezlesi.

HIV / AIDS.

Cüzzam.

Sıtma.

Grip (grip).

Soğuk algınlığı.

Bebek büyümesi.

Doğum sonrası komplikasyonlar.

İdrarda yüksek tansiyon ve protein (preeklampsi) ile kendini gösteren bir gebelik komplikasyonu.

İshale (kolera) neden olan bağırsak enfeksiyonu.

Nefes darlığı (amfizem) ile kendini gösteren bir akciğer rahatsızlığı.

Yüzde kızarıklığa (rosacea) neden olan bir cilt rahatsızlığı.

Pullu, kaşıntılı cilt (sedef hastalığı).

Zona (herpes zoster).

Mide ülseri.

Enfeksiyon nedeniyle prostatın şişmesi (iltihaplanması).

Midenin şişmesi (iltihaplanması) (gastrit).

Tüberküloz.

Bir tür enflamatuar bağırsak hastalığı (ülseratif kolit).

Yaraların iyileşmesi.

Siğiller.

Doğrudan uygulandığında sivilce.

Doğrudan uygulandığında yanıklar ve cilt enfeksiyonları.

GÜMÜŞ SUYU ZARARLARI

Gümüş suyu ağızdan alınmamalıdır. Gümüş suyu ürünlerdeki gümüş, deri, karaciğer, dalak, böbrek, kas ve beyin gibi organlarda ağızdan alındığında birikir. Bu, ilk önce diş etlerinde görülen geri dönüşü olmayan mavimsi görünümlü bir cilde yol açabilir. Ayrıca ciltteki melanin üretimini de uyarabilir ve güneşe maruz kalan bölgeler giderek daha fazla renk değiştirir.