Sıcak havalar psikolojinizi bozabilir!

Psikolog Tuğçe Denizgil Evre, yazın gelmesiyle birlikte artan hava sıcaklıklarının nemle birleştiğinde halsizlik, kalp çarpıntısı, ateş basması, yüksek tansiyon gibi istenmeyen sorunlara neden olduğunu söyledi. Evre, sıcak havaların neden olduğu bu etkilerin insan psikolojisini de yakından etkilediğini kaydetti.

Nem oranındaki artışların panik bozukluğu olanlar için huzursuzluk hissi yarattığını, bu kişilerin atak geçirme sıklığının da artabildiğini belirten Evre, "Yaz ayları, çoğu kişi için rahatlama, deniz ya da tatil demek olsa da öfke denetleme sorunlarının da artış gösterdiği bir dönemdir. Birçok toplumsal olayın yaz dönemine ya da sıcak havalara denk gelmektedir. Suç işleme oranlarında ise yine bu dönemde artış yaşanmaktadır" dedi.

Sıcak havaların neden olduğu problemlerin başında da uyku problemlerinin geldiğini söyleyen Tuğçe Denizgil Evre, yetersiz uykunun, bitkin ve yorgun hissetme ile tahammülsüzlüğü de beraberinde getirdiğini söyledi. Evre, "Uykusuzluk, bipolar hastalığının, aşırı neşeli, hareketli seyreden manik dönemini tetikleyebilir. Ayrıca uykusuzluk gün içerisinde huzursuzluk, sinirlilik, tahammül edememe ve gerginliğe de yol açabiliyor. Bu da gerek duygusal, gerek sosyal, gerekse profesyonel ilişkilerde yıpranma ya da bozulmaya neden olabilir" diye konuştu.

Tuğçe Denizgil Evre, yaz mevsiminde sıvı tüketiminin yeterince olmadığı zamanlarda aşırı terleme nedeniyle vücut elektrolit dengesinin bozulabileceğini, halsizlik, yorgunluk, iştah kaybı, isteksizlik hissi yanında çabuk öfkelenme gibi davranışların artabileceğini sözlerine ekledi.