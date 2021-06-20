Bu hata inme riskini yüzde 92'ye kadar artırıyor

Dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini söyleyen Özdemir, sigaranın inme risk faktörlerinin de başında geldiğini ifade etti. Özdemir, bilimsel araştırmalara göre günde 5 sigara içmenin inme riskini yüzde 12 artırdığına işaret ederek, "Sigarayı bırakmayanlarda inme riskinin yüzde 92'ye varan oranlarda arttığı bilinmektedir." dedi.

"PASİF İÇİCİLERDE İNME RİSKİ ARTIŞI YÜZDE 45'E KADAR VARABİLİR"

Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içicilerin de risk altında olduğunun altını çizen Özdemir, "Sigara yalnızca tüketenleri değil, pasif içicileri de etkilemektedir. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda da inme riski artışı yüzde 45'e kadar varabilir." bilgisini paylaştı.

Özdemir, sigaranın yanı sıra inmeye yol açabilen diğer faktörlere de değinerek, şunları kaydetti:

"Beyin damar sağlığı için sigaraya 'hayır' demenin yanı sıra tansiyon, şeker ve kolesterol düzeylerinin düzenli takip edilmesi, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak önemlidir. İnme belirtileri görüldüğünde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramak gerekir. Ani gelişen konuşma bozukluğu, yüzde kayma ve kolda güç kaybı inme belirtisi olabilir. İlk dört buçuk saat içinde müdahale edildiğinde inmenin tedavisi mümkündür. İnmede çare erken müdahaledir."