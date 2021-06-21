Ananas tropikal meyve olmasına rağmen neredeyse tüm dünyadaki mutfaklarda kullanılmaktadır. Tüm ya da dilimlenmiş olarak satışa sunulur ve bu meyvenin salatası yapılmaktadır. Bazı ülkelerde kokteyl yapımında kullanılırken yoğurt, reçel ve dondurmada gibi besin türlerinde tat verici olarak da kullanılabilir. Ananasın kullanım alanı bu kadar geniş olması bir yana aslında insan sağlığı için inanılmaz faydaları vardır.

ANANAS NEREDE YETİŞİR?

İlk önce ananasın tropikal iklimde yetişen bir bitki olduğunu söyleyelim. Evde ananas yetiştirmek isteyenler için bu durum imkansız değildir. Manavlardan bir adet taze ananas alarak başlayabilirsiniz.

Sağlam yeşil yaprakları sarıya ya da kahverengine dönmemiş bir ananas alalım.

Olgun olup olmadığını görmek için ananası koklamanız yeterli olacaktır. Tatlı, kuvvetli bir kokusu varsa olgun ananastır.

Ananasın üstündeki yaprakları çevirerek kopartalım.

Sapı ortaya çıkarmak için alttaki bazı yaprakları koparalım.

Tabanı ters çevir ve bir hafta boyunca kurumaya bırakalım.

ANANAS NASIL KESİLİR?

Evde ananas kesmek isteyenler elbette nasıl kesileceğini merak ediyor olabilirler. Mutfak bıçağı, ananas soyma makinesi, kesme tahtası kullanarak kesim işlemi yapabilirsiniz.

Ananası kesme tahtasının üzerine yan yerleştirin.

Ananasın üstünü ve tabanını kesin.

ANANAS NASIL SOYULUR?

Kesme işlemi bittikten sonra;

Ananası dik konuma getirin ve soyucuyu üzerine yerleştirin.

Soyucuyu ananasın içine yerleştirin ve saat yönünde döndürün.

Ananasın dibine ulaşana kadar döndürmeye devam edin.

Soyucuyu üzerinde bulunan ananas ile ananasın dış kabuğundan tutup dikkatlice çıkarın.

ANANASIN FAYDALARI

Solunum yolları ve sinüs boşluklarında biriken balgam ve mukusun azaltılmasına yardımcı olur.

Ananasta bulunan bromelain sindirim sistemini desteklemektedir.

Sindirim sistemini kaplayıp iltihaplanmaya yol açabilen hücreleri engellemektedir.

Lifli ve sulu yapısıyla kabızlık ve ishalin önlenmesine yardımcı olur.

Ananas, oksidatif stresi ve iltihaplanmayı azaltarak bazı kanser türlerinin gelişimini önlemektedir.

Saç dökülmesini önleyebilir.

Ananas suyu bağırsak kurtlarını dökmeye yardımcıdır.

Meme, cilt, safra kanalı, ağız, gırtlak, mide ve kolon bölgesi kanserlerinde hücre büyümesini baskılar.

Kolon kanseri hastaları üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir.

Lif, potasyum ve C vitamini içeriği için kalp sağlığına faydalıdır.

İç ve dış yaraların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Soğuk algınlığına iyi gelir. Astım ve bronşit semptomlarını hafifletebilir.

Travma sonucu oluşan iltihapların tedavisinde kullanılır.

İskemik kalp hastalığından ölüm riskini %49 azaltmaktadır.

Hasarlı kas dokusu çevresindeki iltihaplanmayı azaltır.

Vücudun pH değerini yükseltir.

Manganez vücudun kemik ve mineral yoğunluğunu yükseltmektedir.

Çocuklarda viral ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı direnç sağlar.

Soğuk algınlığına iyi gelir.

Ödem birikmesini engelleyebilir.

Diş etlerini güçlendirir.

Erkek ve dişi doğurganlığını artırır.

ANANAS KALORİSİ

Porsiyon Miktarı: 100 gram Kalori (kcal) 50 Toplam yağ 0,1 g Doymuş Yağ 0 g Çoklu Doymamış Yağ 0 g Tekli Doymamış Yağ 0 g Kolesterol 0 mg Sodyum 1 mg Potasyum 109 mg Karbonhidrat 13 g Diyet Lifi 1,4 g Şeker 10 g Protein 0,5 g

A Vitamini 58 IU C Vitamini 47,8 mg Kalsiyum 13 mg Demir 0,3 mg D Vitamini 0 IU B6 Vitamini 0,1 mg Kobalamin 0 µg Magnezyum 12 mg

ANANAS SUYU NE İŞE YARAR?

Ananas suyu vücuttaki enzimleri baz alarak hareket eder. Böbrek ve karaciğer gibi, salgı görevi bulunan organların daha etkin bir biçimde çalışmasını sağlayan bu enzimler, vücuttan zararlı maddeleri atmalarına yardımcı olur. Böylece vücudu temizler ve güçlendirir. Ananas suyu ayrıca zayıflamak isteyenler için tavsiye edilir. İçerisindeki lif sayesinde hem tok tutar hem kilo vermeye yardımcı olur.