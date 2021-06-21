Delta varyantı ile ilgili kritik detay! Herkesin merak ettiği 'Üçünçü doz' sorusu yanıt buldu

İlk kez Ekim 2020' de Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı, son zamanlarda Avrupa'yı etkisi altına aldı. Peki nedir bu Delta varyantı? Delta varyantı ülkemizde görülme oranı nedir? Türkiye'de Delta varyantının etkilerini önlemek için neler yapılması gerektiğini sıralayan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Delta varyantının, Alpha varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini 2,2 kat artırdığını, bulaştırıcılığın ise %60 yüksek olduğunu gösteriyor." diye belirterek sabah.com.tr'ye özel olarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

DELTA VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü 31 Mayıs 2021 den itibaren Kovid-19 varyantları için artık ülke isimleri kullanılması yerine Yunan alfabesi adlandırma sistemi ile sınıflandırmaya geçti. Buna göre İngiltere varyantı "Alfa", Güney Afrika varyantı "Beta", Brezilya varyantı "Gama" ve Hindistan varyantı "Delta" varyantı olarak adlandırıldı.

COVID-19'a neden olan virüs olan SARS-CoV-2'nin B.1.617 soyunun bir varyantıdır. İlk olarak 2020'nin sonlarında Hindistan'da tespit edildi.

DELTA VARYANTI SEMPTOMLARI NELERDİR? DİĞER VARYANTLARDAN FARKLI BİR BELİRTİSİ VAR MI?

Delta varyantı, soğuk algınlığına benzer belirtilere yol açabilmekle beraber ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. En belirgin belirtileri;

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Ateş ve titreme

Kas ağrıları

Karın ağrısı

Burun akıntısı

Genç yaştakiler de özellikle soğuk algınlığı ile beraber halsizlik, yorgunluk şikayetleri varsa evde kalmaları ve bir an önce PCR testi yatırmaları gerekmektedir.

Ateş oldukça yaygın olmakla beraber koku kaybı artık ilk 10 semptom arasında bile yer almıyor.

Delta varyantı diğer varyantlardan biraz farklı semptomlar gösterebiliyor. İnsanlar bir tür mevsimsel soğuk algınlığına yakalandıklarını düşünebilir ve hayatlarına devam ederken virüsü başka insanlara yayabilirler. İnsanlar belirtisiz de hastalığı atlatabilirler bu nedenle virüsü farkına varmadan süper bulaştırabilirler. Bu belirtileri gösterenlerin hemen Covid-19 testi olması gerekiyor.

Bunun dışında delta varyantında farklı olarak pıhtılaşma bozuklukları, kangren, işitme kayıpları, mide-barsak hastalıklarında artış diğer varyantlardan daha yüksek olduğu gözlemleniyor.