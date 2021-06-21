Hacamat sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yayılmış ve bilinen bir yöntemdir. Yapılış şekli, genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yapılmaktadır. Yani vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınmaktadır. Hacamat vücut sağlığından, cilt güzelliğinden, hamilelikte doğumu kolaylaştırmaya kadar birçok faydası olduğu söylenmektedir.

HACAMAT NEDİR?

Hacamat Arapça kökenli bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır. Arapça 'da hijamah, hajamat şeklinde okunmaktadır. Deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması yöntemine hacamat denir. Vücudun her yerinden genellikle de iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından bardak veya boynuzla alınarak yapılır. Hacamat Kupası, Neşterİğne, Gazlı Bez, Peçete ve eldiven gibi hacamat malzemeleri bulunur. Hacamat, Hz. Muhammed'in tavsiye ettiği bir sünnet olarak kabul görülür. Çeşitli hadisler buna kaynak gösterilmiştir.

HACAMAT NOKTALARI

İki kürek arasının 10 cm üstü

2 kulak arkası

Kalbin arkası

Ense çukurunun altı (boyun)

Kafa arkası (can kurtaran)

Kulak altı ve biraz arkası

Omuzlar

Kürek kemikleri altı

Bel

Kuyruk sokumu

Dizlerin üstü ve altı, iç ve dış kısımları

Baldırlar (arka kısmı)

Ayak bileği dış kısmı

Ayak bileği iç kısmı

HACAMAT FAYDALARI

Derinin hacamat iğnesi ile çizilip ağzı geniş olan bir bardak, boynuz ya da şişe gibi araç ile emme gücü oluşturulup kanın çekilmesi şeklinde uygulanır. Aynı yöntem çay bardağı ve yakılan bir pamuk ile yapılmaktadır. Hacamat tedavisi olduktan sonra hangi faydaları göstereceği merak edilmektedir.

Yorgunluğu giderir ve enerji verir.

Eklem ve kas ağrılarına iyi gelir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yüksek tansiyonu düşürür.

Cildin oksijen almasını sağlar.

Damarlardaki esnekliği artırıp hemoroid basur oluşumunu önler.

Kasları gevşetip, kramp girmesini ve kulunçları önler.

Endorfin ve serotonin salgılanması sonucu depresyonu giderir.

Psikolojik travma sonrası oluşan bozuklukları giderir.

Anksiyete ve sinirliliği önler.

Romatizmanın metabolik birikintilerini temizler.

Damarları temizlediği için kolesterolü düşürür.

Cildin yağlanmasını önler.

Kan üretiminden sorumlu karaciğer, kemik iliği, dalak gibi organları harekete geçirir.

Kan üretimini arttırır.

Kan dolaşımını arttırıp ağrıları giderir.

Ülser türlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Vücuttaki enfeksiyonları giderir.

Baş bölgesine yapılan hacamat göz ağrısını giderir.

Göz tansiyonunda olumlu etki sağlar.

Pıhtıları erittiği için varislerin geçmesini sağlar.

Çocuklarda dikkat dağınıklığını önler.

Bel ağrısı türlerinin iyileşmesinde çok etkilidir.

Yüz felci başta olmak üzere tüm felç türlerinde tedavi edicidir.

Kronik hastalıkların tedavisine yardımcıdır.

Astım, bronşit, zatürre ve sinüzit hastalığı olan insanlar için çok faydalıdır.

Damar tıkanıklığını önler ve tıkalı damarları açar.

Cinsel sorunların tedavisinde etkilidir.

Birçok kadın hastalığının tedavisine yardımcı olur.

Kısırlık ve üreme problemlerinin tedavisi amacıyla uygulanır.

Düzenli hacamat yaptırılması organlardaki fonksiyon bozukluklarını tamir eder.

Ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur.

Kilo kontrolü ve gut hastalığının önlenmesi yönünde etkilidir.

Migren gibi şiddetli baş ağrısı için çözüm kaynağıdır.

Menopoz şikayetlerini ortadan kaldırır.

Hormonları düzenlediği için Regl düzensizliğine ortadan kaldırır.

Diş ve diş eti rahatsızlıklarının giderilmesinde etkilidir.

Uykusuzluk ve uyku bozukluğu problemlerinin giderilmesinde önemli rol oynar.

Ergenlik sivilcelerini yok eder.

Vücutta çıkan çıbanları söndürmede etkilidir.

Egzamayı iyileştirir.

Mide ağrısı, ishal, gastrit gibi sindirim sistemi hastalıklarında faydalıdır.

Gaz atımına yardımcı olur.

Diyabet hastalığını önlemede yardımcı olur.

Hafızayı güçlendirir.

HACAMAT NE ZAMAN YAPILIR?

Hacamat için belirli bir takvim olmasa da uzmanların tavsiyesi, mevsim olarak ilkbahar ve sonbaharda, hacamat günleri olarak Hicri Ay' ın 14 – 28 arasındaki tekli günlerde (15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 gibi…) yaptırılması uygun olur. Hacamat takvimi olarak bilinen bu takvim sadece daha faydalı olabileceği düşünüldüğü için önerilmiştir.

HACAMAT SONRASI RAHATSIZLIKLAR

Hacamat sonrası bazı insanlarda kısa süreli rahatsızlıklar görülebilmektedir. Hafif derecede ateş yükselmesi bunlardan biridir. Hacamatın bir başka etkisi bir veya iki gün sık idrara çıkma yaşanabilir. Bu belirtiler uzmanlar tarafından olası olabilecek etkenler olarak yorumlanmaktadır. Fakat yüksek derece ateş, baş ağrısı, karın ağrısı ya da eklem ağrısı gibi şikayetleri olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gereklidir.