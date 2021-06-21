Halk dilinde suluzırtlak, cıcık ve zıvrak olarak da bilinen limon, Kuzeydoğu Hindistan, Güney Asya' ya özgü çiçekli bitki Rutaceae ailesinden küçük yaprak dökmeyen bir ağaç türünün meyvesidir. Dünya çapında popüler olan limon, mutfakta ev hanımlarının vazgeçilmezi haline gelmiştir. Tadının ekşi olması salatalara, yemeklere ve tatlılara ekstra lezzet vermektedir. Limon besin türü haricinde insan sağlığı için birçok faydası bulunmaktadır.

LİMON NE İŞE YARAR?

Limon Hindistan, Güney Amerika, Güneydoğu Asya, Kaliforniya, Ege ve Akdeniz gibi bölgelerde oldukça çok yetiştirilmektedir. Limonun içerisinde yaklaşık % 5 ila % 6 sitrik asit olup pH'ı ise 2.2 dir. Bu yüzden tadı ekşidir. Limon öncelikle suyu için kullanılır, eti ve kabuğu ise aşçılık ve fırıncılık alanlarda kullanılabilir. Genel olarak kullanım alanlarını sıralamak gerekirse; besin, alternatif tıp, süs bitkisi, kimyasal yapı olarak sıralayabiliriz.

LİMONUN FAYDALARI NELERDİR?

Limon içeriğinde bulunan bol C vitamini sayesinde detoks tariflerinde sıklıkla kullanılmaktadır. C vitamini sayesinde hastalıklara karşı da korumaktadır.

Böbrek taşı oluşumu engeller.

Limonda bulunan hesperidin böbrekleri korur.

Vücudun savunma sistemini uyarıcı özellikler gösterir.

Limonda bulunan hesperidin antioksidan özellikleriyle serbest radikallerle mücadele eder.

Kadınlarda iskemik inme (kan akışını durduran bir kan pıhtısı) riskini azaltabilir.

Tümör küçültücü etkisi vardır.

Limonda bulunan çözünebilir lif pektin bağırsakları çalıştırır.

Pankreas, mide, cilt ve akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatır.

Pankreas, mide, cilt ve akciğer kanserinin büyümesini yavaşlatır.

Düzenli limon tüketimi de oksidatif stresi önlemeye yardımcıdır.

Limonda bulunan flavonoidler (hesperidin ve d-limonen) serbest radikalleri temizlemeye yardımcı olur.

Alerjik astım gibi hastalıklara neden olan iltihap oluşumlarını engeller.

Limonun C vitamini bakımından güçlü yapısı diyetten demir emiliminin artmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Doğal bir karbonhidrat olarak şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatıp kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasını sağlar.

Limon suyu kabızlığı önler.

Kalp sağlığına iyi gelir.

Kötü kolesterol için risk faktörlerini azaltır.

Antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahip doğal bir antioksidandır.

Soğuk algınlığı veya gripten korunmak için etkili bir çözüm önerisidir.

Balgam, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde etkilidir.

İdrar söktürücü olarak limon tercih edilir.

Gece limonlu su içmenin faydaları arasında ise idrara çıkma sayısını azaltmak vardır. İdrarın azalmasına ve kesintisiz olarak altı ile sekiz saat arasında uyumanıza yardımcı olur.

LİMON KABUĞUNUN FAYDALARI

Karaciğeri temizler.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Antiseptik özelliğe sahiptir.

Kabızlığı önler.

Karındaki gazı giderir.

Mideyi rahatlatır.

Enfeksiyonlarla mücadele eder.

Solunum sorunlarına iyi gelir

Kronik hemoroit belirtilerini önlemek için kullanılabilir.

Ciltte ve dişte oluşan lekeleri önleyebilir.

Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır.

LİMONUN CİLDE FAYDALARI

Ciltteki sivilceleri kurutur.

Lekeleri ve kararmaları iyileştirir.

Siyah noktaların oluşumunu önler.

Ciltteki yağ oranını dengeler.

Ciltte oluşan çatlakları hafifletir.

Peeling etkisiyle ölü derileri temizler.

Cildi canlandırır.

Cildi sıkılaştırır.

LİMONLU SICAK SU NE İŞE YARAR?

İdrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur.

Böbrek taşı oluşum riskini azaltır.

Karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur.

Kanın oksijen durumunu düzenlemede yardımcı olur.

Gribal enfeksiyonlara karşı iyi gelir.

LİMON GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

C vitamini deposu olan limonun faydasını duyanlar günlük olarak fazla miktarda limon tüketmek isteyebilirler. Fakat her şeyin fazlası zarar olduğu için limonun da fazlası zarar olabilir. Günde 1 adet limon tüketmek insan sağlığı açısından yeterli olmaktadır. Asidik özelliğinden dolayı fazla limon tüketilmesi önerilmemektedir.