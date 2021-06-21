Ozon tedavisi, uzmanlar tarafından uygulanmalı!

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Necdet Çatalbaş; ozon tedavisinin tıbbi ozon gazı (O3) kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu belirterek; "Tıbbi ozon gazı saf ozonla saf oksijenin belli oranda karıştırılmasıyla oluşur. Elde edilen tıbbi ozon, hastaya belli dozlarla verilir. Uygulanacak ozon dozu hasta ve hastalığa göre değişir. Uygulanacak dozun miktarını ozon tedavisi konusunda eğitim almış ve bunun için sertifikalandırılmış hekiminiz belirler. Ozon tedavisinin pek çok uygulama yöntemi vardır. Majör otohemoterapi en sık uygulanan yöntem olup bu metotla hastadan 50-200 ml kan alınarak, dozu belirlenmiş ozonla karıştırıldıktan sonra tekrar kişiye geri verilmesidir. Bunun yanında minör otohemoterapi, eklem içine, kas içine enjeksiyon açık yaralara direk uygulama, torbalama, rektal uygulama vb. çeşitli uygulama yöntemleri de vardır." dedi.

OZON TEDAVİSİNİN YARARLARI NELERDİR?

Ozon tedavisinin yararlarına değinen Çatalbaş; "Dokulara giden kan dolaşımını artırır, kan ve lenf sisteminin temizlenmesine yardımcı olur, cildin canlanıp gençleşmesine yol açar, bağışıklık sistemini güçlendirir, çok güçlü bir antimikrobiyal olduğundan enfeksiyonları iyileştirir, kasları gevşetir, ağrıları azaltır, eklem dejenerasyonunu önleyerek ağrıları azaltır, hafızayı güçlendirir, stresi azaltır, vücuttan toksin atılımını artırır." Açıklamasında bulundu.

Çatalbaş; ozon tedavisinin eklem ağrıları ve kireçlenmeler, bel ve boyun fıtıkları, fibromiyalji, kronik yorgunluk sendromu, diyabet ve buna bağlı komplikasyonlar, yara tedavisi, depresyon, detox amacıyla, antiaging (yaşlanma karşıtı) amacıyla, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla, dolaşım bozuklukları, hepatit b-c ve pek çok enfeksiyon ve rahatsızlıklar da, allerji - astım tedavisi, candida (bağırsakta mantar) tedavisi gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabileceğini söyledi.

OZON TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Çatalbaş; ozon tedavisinin yan etkileri hakkında şöyle konuştu:

"Oldukça güvenli bir tedavi yöntemi olan ozon tedavisinde uygun teknik kullanıldığı takdirde yan etkileri yok denecek kadar azdır. Bildirilen yan etkilerin çoğu uygulama hatasına bağlı lokal komplikasyonlardır. Bazı durumlarda ozon tedavisinin uygulanması sakınca arz eder bunlar doğuştan Glukoz 6 Dehidrogenaz enzim eksikliği (favizm) olanlar, ACE inhibitörü kullananlar, kanama bozukluğu olan hastalar, ozon alerjisi olanlar vs. sayılabilir."