Obezite bu hastalığı da beraberinde getiriyor!

KRONİK HASTALIKLARDA OBEZİTE TEDAVİSİ SONRASI…

"Obezite tedavisi üzerine yapılan araştırmalara göre hastalar kilo verdikçe şeker hastalığı oluşma riskleri yüzde 50 oranında azalırken, kalp damar hastalıkalarına bağlı ölümlerin oranı ise yüzde 15 azalıyor. Obezite hastaları 10 kilo verdiklerinde ise yaşam sürelerini yaklaşık 6 sene kadar uzattığı tespit edilmiştir." Diyen Prof. Dr. Kamil Gülpınar, açıklamalarına şöyle devam etti;

OBEZİTE BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

"Obezite iltihaba yol açan bir hastalıktır. Bu iltihaplanmalar vücudun her yerinde görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda yağ dokusunun artması iltihabı artırırken bu artışa ikincil beynin bazı bölgelerinde hasarlar geliştiği saptanmıştır."