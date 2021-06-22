Obezite bu hastalığı da beraberinde getiriyor!

"Obezitenin tehlikeli bir hastalık olmasının en büyük nedeni birçok hastalığa sebebiyet vermesidir." Diyen Prof. Dr. Kamil Gülpınar, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bunlar; tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarıdır. Bunların yanı sıra obezite akciğer kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında azaltmaktadır. Kişi gün geçtikçe daha zor nefes almaya başlar. Obeziteden etkilenen en geniş grup ise şeker hastalığıdır. Şeker hastalığıyla beraber daha birçok hastalığa sebep olan obezite tedavi edilmediği sürece kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir."
OBEZİTENİN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR NELER?
Prof. Dr. Kamil Gülpınar, "Obezite, çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getiren çok ciddi sağlık riskleri olan bir rahatsızlıktır. Aşırı kilo vücudun her yerinde görülebilen inflamasyonlar oluşturmasının yanı sıra şeker hastalığı, yüksek tansiyon, reflü hastalığı, uyku apnesi, kireçlenme ve kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor." dedi.
KRONİK HASTALIKLARDA OBEZİTE TEDAVİSİ SONRASI…
"Obezite tedavisi üzerine yapılan araştırmalara göre hastalar kilo verdikçe şeker hastalığı oluşma riskleri yüzde 50 oranında azalırken, kalp damar hastalıkalarına bağlı ölümlerin oranı ise yüzde 15 azalıyor. Obezite hastaları 10 kilo verdiklerinde ise yaşam sürelerini yaklaşık 6 sene kadar uzattığı tespit edilmiştir." Diyen Prof. Dr. Kamil Gülpınar, açıklamalarına şöyle devam etti;
OBEZİTE BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?
"Obezite iltihaba yol açan bir hastalıktır. Bu iltihaplanmalar vücudun her yerinde görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda yağ dokusunun artması iltihabı artırırken bu artışa ikincil beynin bazı bölgelerinde hasarlar geliştiği saptanmıştır."