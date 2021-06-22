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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:14

Obezite bu hastalığı da beraberinde getiriyor!

Obezite bu hastalığı da beraberinde getiriyor!

Prof. Dr. , “Pandemi sebebiyle evde geçirilen süre içinde fiziksel aktiviteye harcanan zaman oldukça azalmış durumda. Hareketsiz olmak kilo alma sorununu da beraberinde getiriyor. Hızlı alınan kilolar kişiden kişiye değişmekle birlikte çabuk verilebilmektedir. Ancak bu durum vücutta yağ oranının yükselmesine neden olur. Bunların yanı sıra pandemi süreci, stres ve kaygı sorunlarıyla beraber duygusal yeme isteğini tetikleyebilir. Bu durumda tok hissederken de yeme durumlarına sebep olur.” dedi.

"Obezitenin tehlikeli bir hastalık olmasının en büyük nedeni birçok hastalığa sebebiyet vermesidir." Diyen Prof. Dr. , sözlerini şöyle sürdürdü; "Bunlar; tip 2 diyabet, kolesterol yüksekliği, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıklarıdır. Bunların yanı sıra obezite akciğer kapasitesini yaklaşık yüzde 20 oranında azaltmaktadır. Kişi gün geçtikçe daha zor nefes almaya başlar. Obeziteden etkilenen en geniş grup ise şeker hastalığıdır. Şeker hastalığıyla beraber daha birçok hastalığa sebep olan obezite tedavi edilmediği sürece kişinin yaşam kalitesini düşürmektedir."

OBEZİTENİN VÜCUDA VERDİĞİ ZARARLAR NELER?

Prof. Dr. Kamil Gülpınar, "Obezite, çeşitli rahatsızlıkları beraberinde getiren çok ciddi sağlık riskleri olan bir rahatsızlıktır. Aşırı kilo vücudun her yerinde görülebilen inflamasyonlar oluşturmasının yanı sıra , yüksek tansiyon, , , kireçlenme ve kalp damar hastalıklarına yol açabiliyor." dedi.

KRONİK HASTALIKLARDA OBEZİTE TEDAVİSİ SONRASI…

"Obezite tedavisi üzerine yapılan araştırmalara göre hastalar kilo verdikçe şeker hastalığı oluşma riskleri yüzde 50 oranında azalırken, kalp damar hastalıkalarına bağlı ölümlerin oranı ise yüzde 15 azalıyor. Obezite hastaları 10 kilo verdiklerinde ise yaşam sürelerini yaklaşık 6 sene kadar uzattığı tespit edilmiştir." Diyen Prof. Dr. Kamil Gülpınar, açıklamalarına şöyle devam etti;

OBEZİTE BEYNİ NASIL ETKİLİYOR?

"Obezite iltihaba yol açan bir hastalıktır. Bu iltihaplanmalar vücudun her yerinde görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda yağ dokusunun artması iltihabı artırırken bu artışa ikincil beynin bazı bölgelerinde hasarlar geliştiği saptanmıştır."

OBEZİTEDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

"Bir kişinin genetiği, obezite olma ihtimalinde rol oynayabilmektedir. Bu durumda bile düzenli egzersiz ve yürüyüş yapmak ve sağlıklı beslenmek obeziteden korunmak için en önemli unsurlardır."

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Obezite bu hastalığı da beraberinde getiriyor!
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