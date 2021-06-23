'Delta varyantı yüzde 100 daha bulaşıcı'

'CİDDİ YAYILIMA UĞRUYOR'

Dr. İnal, İngiltere ve ABD'de görülen varyantlara değinerek, "İngiltere'de şu anda yüzde 47 aşılama var. Son verilere göre 10 bin vaka var. Bunda 'Delta' varyantının baskın geldiği, vakalarında hızlı bir şekilde arttığı görülüyor. Yine Amerika'da yüzde 10 civarında 'Delta' varyantı tespit edilmiş ama bu katlanarak artmaya devam ediyor. 'Delta' varyantı, görülen ülkelerde ciddi bir şekilde yayılıma uğruyor. Rusya'daki vakaların da ağırlıklı olarak 'Delta' varyantı olduğu görülüyor. 'Delta' varyantında hastaneye yatma oranlarının daha çok arttığını görüyoruz. Aynı şekilde ölümcül oranının da daha fazla hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine Hindistan'dan gelen bazı verilerde gangrenöz hadiselerin daha arttığı görülmüş. Yani kangren olmuş dokuların ve buna bağlı vakaların arttığıyla ilgili bazı veriler var. Dolayısıyla daha ağır seyrettiğiyle ilgili bilgiler geliyor" dedi.