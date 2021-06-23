Reyno hastalığı tedavisinde yapılan yanlışlar

Genç bir kadın hasta ellerde şiddetli soğukluk, parmaklarında ileri derece asimetrik veya simetrik morarmalar, bazen ileri derecede soluklaşma şikayetleri ile dahili branşlara başvuru yapıyor. Öncelikle hastada skleroderma olacağı düşünülerek romatoloji bölümüne sevk ediliyor, yapılan tetkikler sonucu raynaud hastalığı olduğu söylenerek kardiyoloji ve damar cerrahisine sevk ediliyor. Sonuç olarak bazı ilaçlar veriliyor ve tedavisi olmadığı söyleniyor. Bu çaresizlik içinde kök hücre tedavisi de öneriliyor. Bir yıl süren bu kısır döngü sonunda el parmak uçlarında yaralar açılmaya başlıyor ve ilerleyerek parmakların ampute olması gerektiği söyleniyor.

İşte bu gerçek olan tablo sıklıkla birçok hastanın başına gelmektedir. Oysa sklerodermanın diğer belirtileri ve bulguları olmayan hastalarda yapılan torakal sempatektomi tüm belirti ve bulguları ortadan kaldırmaktadır. Çok basit ve zararsız olan bu basit ameliyat bilgi ve tecrübe eksikliği sonucu yapılmamaktadır.

TANISI NASIL KONUR?

Bu hastalığın tanısı çok kolaydır. Tereddüt olduğunda üst ekstremitelerin (eller ve kolların) bilgisayarlı tomografik anjiyografisi yapıldığında ellerdeki vaskülarizasyon (damarsal yapıların) zayıf dolum görüntüsü tanıyı kolaylaştırır.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Tedavi için eğer parmaklarda iskemik olay çok şiddetli değil ise öncelikle kısa süre stres ve soğuktan uzak durulması ve ellerin sıcak tutulması önerilir. Bunların yanı sıra damar kasılmasına yönelik ilaçlar verilebilir. Ancak şikayetlerin devam etmesi ve artması durumunda vakit kaybetmeden torakal sempatektomi ameliyatı yapılarak elin ince çaplı arter (damarların) üzerindeki vazokonstriktör (damar kasıcı) etkiyi yapan sempatik sistem aktivitesinin ortadan kaldırılması şarttır. Bu ameliyatın hiçbir yan etkisi olmadığı gibi operasyonun hemen sonrasında dramatik düzelme görülür. Eller ısınmasıyla renk değişikliği ortadan kalkar. Parmaklar yara oluşmuşsa 1 ay içinde tam iyileşme görülmektedir.