Kalp kası iltihabı nedir ve nasıl anlaşılır? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri neler, nasıl oluşur?

MİYOKARDİT (KALP KASI İLTİHABI) NEDİR?

Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.