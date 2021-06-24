Kalp kası iltihabı nedir ve nasıl anlaşılır? Kalp kası iltihabı (Miyokardit) belirtileri neler, nasıl oluşur?

Koronavirüs salgınına bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlıklar arasında kalp kası iltihabı olarak da bilinen Miyokardit de bulunuyor. Kalp kası iltihabı, enfeksiyonlara bağlı olarak görülmektedir ve koronavirüs de bu durumu tetiklemektedir. Bu nedenle, son dönemlerde sık sık kalp kası iltihabı vakaları görülmektedir. Hâl böyle olunca, kalp kası iltihabı nedir, nasıl anlaşılır ve belirtileri neler konusuyla ilgili bilgi edinme süreci de hızlandı. Peki, Miyokardit olarak adlandırılan kalp kası iltihabı nedir, belirtileri neler ve nasıl anlaşılır? İşte, kalp kası iltihabı ve belirtileri...
Halk arasında kalp kası olarak da bilinen miyokard, kalbin büyük bir bölümünü oluşturur. Bu kas, vücutta bulunan diğer çizgili kaslar gibi enfeksiyonlara bağlı olarak iltihaplanabilir. Virüsler başta olmak üzere bakteri, mantar, otoimmün hastalıklar ve farmakolojik ajanlar, kalp kasının iltihaplanmasına neden olabilir. Tıpta miyokardit olarak tanımlanan bu durum çoğunlukla asemptomatik yani belirti vermeden seyretse de bazı vakalarda kalp yetmezliğine ya da ölüme neden olabilecek kadar ciddi sonuçlar doğurabilir.
Hafif miyokardit vakalarında hastalık, çoğunlukla belirtiye yol açmasa da şiddetli vakalarda bazı semptomlar görülebilir. Bu belirtiler hastalığın nedenine göre farklılık gösterse de çoğunlukla kişide göğüs ağrısı, normalden farklı şekilde kalp atımı, istirahat ya da aktivite sırasında solunum problemleri, ayak veya bacaklarda şişlik, (ödem) vücut ve eklem ağrıları, hâlsizlik, ateş, boğaz ağrısı, ishal gibi semptomların görülmesine yol açar. Tüm yaş gruplarında görülebilen hastalık özellikle çocuklarda, yüksek ateş, bayılma, cilt renginde değişiklik gibi semptomlara yol açabilir.